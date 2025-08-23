Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Maserati MC12
Maserati MC12
© commons.wikimedia.org by Trubble is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:21

Самый дорогой Maserati в истории: редчайший суперкар ушёл за рекордные миллионы

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow

Казалось бы, в мире суперкаров уже сложно удивить чем-то новым. Но Maserati удалось это сделать: редчайший MC12 Stradale побил ценовой рекорд марки на вторичном рынке, став самым дорогим автомобилем Maserati, когда-либо проданным с аукциона.

Рекордная сделка

На престижных торгах Broad Arrow Jet Center в Монтерее подиумным героем стал MC12 Stradale 2005 года. Автомобиль ушёл к новому владельцу за впечатляющие 5,2 миллиона долларов — это почти 420 миллионов рублей по текущему курсу. Именно эта сумма сделала машину абсолютным лидером среди современных Maserati, представленных на аукционах.

"Подобные сделки показывают, что интерес коллекционеров к лимитированным сериям только растёт", — отмечают организаторы торгов.

Истоки и уникальность модели

MC12 Stradale был создан не ради серийных продаж, а с чёткой целью — омологации гоночной версии. Всего в мире появилось несколько десятков экземпляров, что и превратило суперкар в настоящий артефакт автомобильной истории.

Базой для разработки послужил культовый Ferrari Enzo: MC12 получил его платформу и часть технологий. В моторном отсеке скрывается атмосферный V12 объёмом 6 литров, выдающий свыше 600 л. с. С таким потенциалом автомобиль способен разгоняться свыше 300 км/ч. Эта комбинация мощности и инженерных решений сделала Stradale символом технического совершенства.

Технологические особенности

Особого внимания заслуживает конструкция автомобиля. Лёгкий кузов из композитных материалов позволил снизить массу и обеспечить жёсткость конструкции. Подвеска позаимствована у болидов Формулы-1, благодаря чему MC12 демонстрирует уникальную управляемость и отклик.

Фактически, это не просто дорожный суперкар, а концентрат гоночных технологий, упакованных в элегантную и редчайшую форму.

Контекст события

Рекордная продажа состоялась в рамках Недели автомобилей в Монтерее. Maserati представила там как современные новинки — например, кабриолет MC20 Cielo, — так и исторические модели, сыгравшие значимую роль в развитии бренда. Но именно появление MC12 Stradale стало настоящей сенсацией мероприятия, затмив даже самые ожидаемые премьеры.

