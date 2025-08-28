Ссора, которой не было: как интернет чуть не развёл Рейнольдса и Дауни-младшего по разные стороны баррикад

Неужели звезды Marvel поссорились на съемках нового фильма? Именно этот вопрос в последние недели активно обсуждали поклонники. Казалось, что слухи о конфликте Райана Рейнольдса и Роберта Дауни-младшего получили почти официальное подтверждение — но теперь инсайдеры утверждают обратное.

Слухи, которые захватили соцсети

Недавно журнал People, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что исполнители ролей Дэдпула и Доктора Дума повздорили во время работы над картиной "Мстители: Конец света". Поводом якобы стала неудачная шутка Рейнольдса, которая "зашла слишком далеко".

После этого интернет заполнили домыслы: одни утверждали, что ссора была бурной и оставила тень на съемках, другие — что актеры едва ли теперь будут общаться за пределами площадки. Но при этом студия Marvel традиционно хранила молчание, не подтверждая и не опровергая ни одну из версий.

Голоса опровержения

Однако совсем недавно портал Just Jared привел слова других инсайдеров, которые разрушили картину противостояния.

"Райан Рейнольдс и Роберт Дауни-младший не конфликтуют. Более того, они пока даже не встречались лично", — сообщили источники.

По их словам, съемочный график устроен так, что актеры работают в разные дни и снимаются в отдельных сценах.