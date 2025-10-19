Вулкан в костюме режиссера: как Скорсезе справлялся с яростью и депрессией во время съемок культовых фильмов

Мартин Скорсезе — один из самых известных режиссеров Голливуда, чья карьера включает культовые фильмы и многочисленные премии. Но за блестящими успехами скрывалась непростая личная жизнь и борьба с депрессией. Особое место в его судьбе занимает брак с итальянской актрисой Изабеллой Росселлини, который длился с 1979 по 1982 год. Этот период совпал с созданием двух значимых картин — "Бешеный бык" (1980) и "Король комедии" (1982), а также с глубокими эмоциональными трудностями режиссера.

Вспышки гнева и депрессия

Изабелла Росселлини вспоминает, что во время работы над "Королем комедии" Скорсезе часто находился в подавленном состоянии и мог резко вспылить.

"Не по отношению ко мне, — уточняет Росселлини. — Он никогда не бил меня или что-то в этом роде, но он мог разгромить комнату. Однажды его друг заснял его на видео и показал ему это. Марти был потрясен, потому что он не представлял, на какой уровень насилия способно это крошечное тело астматика. Это было похоже на извержение вулкана. И это было ужасно. Я даже не помню, почему он так разозлился. Думаю, иногда его могла вывести из себя какая-нибудь глупая мелочь. Иногда он просыпался и без конца повторял: "К черту все, к черту все, к черту все”. А я отвечала: "Марти, день еще даже не начался”. Потом я поняла, что отчасти эта ярость придавала ему смелости, потому что он был маленьким мальчиком из маленькой Италии, а теперь стал большим режиссером, которому нужно было снять большой фильм с большим бюджетом. Я думаю, что ярость придавала ему сил, чтобы пережить этот день и закончить фильм, потому что это непросто. Так что с ним было непросто."

Эти слова показывают, насколько внутренние переживания Скорсезе были интенсивными. Он сам признает, что во время работы над "Королем комедии" испытывал сильную депрессию и почти не мог контролировать процесс съемок.

"Я никогда не испытывал такой депрессии — пытался работать, но не мог, у меня были проблемы, я жаловался, сходил с ума. Я пытался знакомиться с другими людьми, пытался завязать отношения, но ничего не получалось, — делится Скорсезе в документальном фильме. — Если бы не врач, который приходил ко мне пять дней в неделю, звонил по выходным и упорно работал над тем, чтобы привести меня в чувство, я бы уже был мертв. Я принимал очень сильные лекарства и справлялся. Мне было очень одиноко, но я сам был виноват."

Личная жизнь и браки

Брак с Изабеллой Росселлини стал для Скорсезе третьим в его жизни. Всего же режиссер был женат пять раз. Его текущая супруга — Хелен Моррис, с которой они вместе с 1999 года. У пары есть дочь Франческа, которой 25 лет.

Кроме того, у Скорсезе есть две взрослые дочери от предыдущих браков: 59-летняя Кэти от первой жены Ларейн Мари Бреннан и 49-летняя Доменика от журналистки Джулии Кэмерон.

В браке с Росселлини общих детей у пары не было. Актриса позже стала матерью Элеттры от Джошуа Видерманна, а также усыновила мальчика, дав ему имя своего отца — Роберто Росселлини-младший.

Работа в условиях стресса

Съемки крупных фильмов часто сопровождались эмоциональными трудностями. Для Скорсезе ярость и депрессия были одновременно источником стресса и двигателем творчества. Росселлини описывает это как странное сочетание силы и опасности: вспышки гнева давали ему возможность справляться с напряжением и завершать сложные проекты.

Эти моменты показывают, как личная жизнь и профессиональная деятельность тесно переплетались. Для Скорсезе создание кино часто становилось испытанием характера и эмоций, а поддержка врачей помогала справляться с тяжелыми периодами.

Наследие и влияние на семью

Несмотря на трудные моменты в браке с Росселлини, Скорсезе продолжал строить карьеру и создавать значимые фильмы. Его личная жизнь была сложной, но именно она формировала его как человека и творца. Дети режиссера выросли в окружении искусства, кинематографа и дисциплины, что отчасти объясняет творческие успехи семьи.

Интересные факты

Брак с Росселлини совпал с созданием двух культовых фильмов — "Бешеный бык" и "Король комедии". Эмоциональные вспышки Скорсезе иногда сравнивают с "извержением вулкана", что отражает его страсть и интенсивность характера. Современные психотерапевтические методы и медикаменты помогли режиссеру справиться с депрессией и продолжить работу.

Исторический контекст

Брак и карьера Скорсезе происходили в эпоху, когда Голливуд переживал изменения в подходах к режиссуре и продюсированию. Создание масштабных проектов требовало от режиссера не только таланта, но и способности управлять эмоциями, стрессом и личной жизнью.