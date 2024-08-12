Рядом с Мартыновкой в плен была взяла в плен штурмовая группа ВСУ

В Курской области была захвачена в плен штурмовая группа из пяти военнослужащих, принадлежащих к 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных Сил Украины, как передают РИА Новости со ссылкой на информацию от российских военных структур. Эти события развернулись в районе населенного пункта Мартыновка.

Также было сообщено, что Следственный комитет начал уголовное преследование в отношении Эмиля Ишкулова, одного из командиров 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, обвиняемого в осуществлении террористического акта, убийстве и попытке убийства.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что подобные действия киевских властей направлены на улучшение их позиций в будущих переговорах, попытку прервать продвижение российских войск для завершения взятия под контроль территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Новороссии, а также на стремление дестабилизировать политическую обстановку внутри России. В то же время, президент подчеркнул, что агрессор получит адекватный отпор, и все поставленные перед Россией задачи будут реализованы.

Фото: From Wikimedia Commons/ SGT Craig J. Shell, U. S. Marine Corps