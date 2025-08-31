Марс был мокрым: невероятное превращение планеты в ледяную пустыню

Каждый раз, когда мы получаем фотографии необычных камней с Марса, возникает вопрос: что же еще может скрывать эта загадочная планета? Один из марсианских роботов, Curiosity, продолжает удивлять нас своими находками, и на этот раз он запечатлел камень, который выглядит как коралл.

Удивительные находки

На протяжении своих путешествий Curiosity делает множество снимков уникальных камней, и этот не стал исключением. Как сообщает NASA, камень, который выглядит весьма похоже на коралл, на самом деле является результатом природных процессов, происходивших миллиарды лет назад.

"Curiosity обнаружил множество подобных небольших образований, образовавшихся миллиарды лет назад, когда на Марсе ещё существовала жидкая вода", — поясняет НАСА.

Как же образовались эти необычные камни? Вода, когда-то существовавшая на поверхности Марса, переносила растворённые минералы в трещины в породах. Затем, когда вода высыхала, минералы затвердевали, создавая уникальные формы. Со временем ветровая эрозия размывала окружающие породы, формируя удивительные образования, которые мы можем наблюдать сегодня.

Вода на Марсе: тайна, которую нужно разгадать

Сегодня Марс выглядит как холодная пустыня, но когда-то на его поверхности была жидкость. Исследования, проведенные марсоходами, показывают, что планета была изрезана долинами и озёрными ложами. Хотя на Марсе всё еще есть вода, она находится в виде льда, и условия на поверхности не позволяют существовать жидкой воде.

Мы до сих пор не знаем, куда исчезла вода с Марса. Существует несколько гипотез. Одна из них предполагает, что водяной пар уносился в космос из-за слабой гравитации и разреженной атмосферы. Другая версия говорит о том, что вода могла оказаться в ловушке внутри планеты, просачиваясь в её кору. Подтверждением этой гипотезы служит океан жидкой воды, возможно, обнаруженный под поверхностью посадочным модулем NASA Insight.

Ответ на вопрос о судьбе марсианской воды может быть сложнее, чем мы думаем. Возможно, это результат нескольких процессов одновременно. Дальнейшие исследования с участием наших марсианских роботов помогут раскрыть эту тайну.