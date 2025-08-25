NASA опубликовало кадр с Perseverance — форма марсианской скалы удивила даже скептиков

5 августа 2025 года камера Mastcam-Z марсохода NASA Perseverance сделала снимок необычного камня на поверхности Красной планеты. На фотографии он выглядит словно древний боевой шлем, выточенный временем и стихиями. Заострённая вершина и ямчатая текстура придают ему сходство с предметом из прошлого, но на деле перед учёными оказался объект, полный геологических загадок.

Камень Horneflya и его особенности

Удивительная скала получила имя Horneflya. По словам специалистов, её уникальность не столько в форме, сколько в составе. Она почти полностью состоит из сферул — маленьких шарообразных образований, происхождение которых продолжает оставаться предметом дискуссий.

"Этот камень в форме шляпы состоит из сферул. Целевое название этого камня — Horneflya, и он отличается не столько формой шляпы (которая, на мой взгляд, в целом соответствует пирамидальной форме, которую мы часто видим у выветренных плавающих блоков на поверхности Марса), сколько тем, что он почти полностью состоит из сферул", — заявил представитель группы Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Эгл.

Возможные объяснения

Учёные предполагают, что сферулы могли образоваться в результате движения грунтовых вод через поры осадочных пород. Но единого мнения нет: не исключено, что разные группы сферул появились в разное время и разными способами. Теперь задача команды Perseverance — собрать новые образцы и провести более детальный анализ, чтобы приблизиться к пониманию геологической истории Марса.

Технологии наблюдения

Mastcam-Z — это пара камер с функцией масштабирования, установленных на мачте марсохода. Благодаря им исследователи получают стереоизображения в высоком разрешении и могут замечать с большого расстояния детали, которые в противном случае остались бы незамеченными. Именно так и удалось зафиксировать камень-шлем с его сферическим узором.

Галерея странных находок

Horneflya — далеко не единственный "фантастический" камень, попавший в коллекцию Perseverance. Аппарат ранее фиксировал метеориты, похожие на пончики, и камни, напоминающие авокадо. Подобные снимки наглядно демонстрируют феномен парейдолии — когда человеческий мозг стремится увидеть знакомые образы в случайных формах.

Значение открытия

Несмотря на внешнее сходство с предметами человеческой культуры, марсианские камни остаются ключом к пониманию процессов, формировавших поверхность планеты. Они помогают восстановить картину взаимодействия воды, ветра и вулканической активности, которая на протяжении миллиардов лет создавала неповторимый облик Марса.