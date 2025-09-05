NASA зафиксировало на Марсе находку, которая меняет представления о Солнечной системе

Под поверхностью Красной планеты могут скрываться гигантские фрагменты древних тел — остатки протопланет, столкнувшихся с Марсом более 4,5 миллиарда лет назад. Эти загадочные образования сохранились в неподвижной мантии планеты, которая служит своеобразной "капсулой времени" Солнечной системы.

Данные миссии InSight

С 2018 по 2022 год посадочный модуль NASA InSight фиксировал марсотрясения, пока не вышел из строя из-за пыли, покрывшей его солнечные панели. Анализ вибраций позволил исследователям выявить десятки плотных структур глубоко в мантии Марса. Некоторые из них достигали до 4 километров в поперечнике, а их плотность значительно превосходила окружающую породу.

"Мы никогда раньше не видели внутреннюю часть планеты в таких мельчайших подробностях и чёткости", — заявил планетолог Имперского колледжа Лондона Константинос Хараламбус.

По его словам, мантия оказалась усеяна древними фрагментами, что стало неожиданным открытием.

Почему Марс хранит следы прошлого

В отличие от Земли, Марс не имеет тектонических плит. Его кора не подвергается переработке, а мантия остаётся неподвижной. Поэтому структуры, образовавшиеся миллиарды лет назад, могли сохраниться в первозданном виде. На Земле такие объекты были бы уничтожены или деформированы процессами субдукции и конвекции.

Учёные отмечают, что это открытие — очередное доказательство слабой внутренней активности Красной планеты. Хараламбус уточнил: "Их сохранение до наших дней говорит нам о том, что мантия Марса развивалась медленно на протяжении миллиардов лет".

Марсотрясения и новые открытия

Хотя на планете нет тектонических движений, толчки возникают из-за падений метеоритов, обвалов или трещин в породах. Именно эти данные помогли ранее открыть подземный океан, а теперь — обнаружить плотные сгустки в мантии.

За почти четыре года работы InSight зафиксировал 1319 марсотрясений. Благодаря им удалось составить наиболее подробную карту внутренних структур Марса за всю историю наблюдений.

"Мы знали, что Марс — это капсула времени, хранящая записи о его раннем формировании, но мы не предполагали, насколько чётко мы сможем увидеть это с помощью InSight", — отметил инженер по исследованию космоса Том Пайк.

Значение открытия

Находка подтверждает, что Красная планета — уникальный архив, где сохранились следы столкновений протопланет и процессов, определивших развитие всей Солнечной системы. Каждое новое открытие приближает учёных к пониманию того, как формировались планеты, и чем Марс отличается от Земли.