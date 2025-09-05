Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поверхность Марса
Поверхность Марса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:47

NASA зафиксировало на Марсе находку, которая меняет представления о Солнечной системе

Исследование NASA: Марс сохранил фрагменты протопланет благодаря отсутствию тектоники

Под поверхностью Красной планеты могут скрываться гигантские фрагменты древних тел — остатки протопланет, столкнувшихся с Марсом более 4,5 миллиарда лет назад. Эти загадочные образования сохранились в неподвижной мантии планеты, которая служит своеобразной "капсулой времени" Солнечной системы.

Данные миссии InSight

С 2018 по 2022 год посадочный модуль NASA InSight фиксировал марсотрясения, пока не вышел из строя из-за пыли, покрывшей его солнечные панели. Анализ вибраций позволил исследователям выявить десятки плотных структур глубоко в мантии Марса. Некоторые из них достигали до 4 километров в поперечнике, а их плотность значительно превосходила окружающую породу.

"Мы никогда раньше не видели внутреннюю часть планеты в таких мельчайших подробностях и чёткости", — заявил планетолог Имперского колледжа Лондона Константинос Хараламбус.

По его словам, мантия оказалась усеяна древними фрагментами, что стало неожиданным открытием.

Почему Марс хранит следы прошлого

В отличие от Земли, Марс не имеет тектонических плит. Его кора не подвергается переработке, а мантия остаётся неподвижной. Поэтому структуры, образовавшиеся миллиарды лет назад, могли сохраниться в первозданном виде. На Земле такие объекты были бы уничтожены или деформированы процессами субдукции и конвекции.

Учёные отмечают, что это открытие — очередное доказательство слабой внутренней активности Красной планеты. Хараламбус уточнил: "Их сохранение до наших дней говорит нам о том, что мантия Марса развивалась медленно на протяжении миллиардов лет".

Марсотрясения и новые открытия

Хотя на планете нет тектонических движений, толчки возникают из-за падений метеоритов, обвалов или трещин в породах. Именно эти данные помогли ранее открыть подземный океан, а теперь — обнаружить плотные сгустки в мантии.

За почти четыре года работы InSight зафиксировал 1319 марсотрясений. Благодаря им удалось составить наиболее подробную карту внутренних структур Марса за всю историю наблюдений.

"Мы знали, что Марс — это капсула времени, хранящая записи о его раннем формировании, но мы не предполагали, насколько чётко мы сможем увидеть это с помощью InSight", — отметил инженер по исследованию космоса Том Пайк.

Значение открытия

Находка подтверждает, что Красная планета — уникальный архив, где сохранились следы столкновений протопланет и процессов, определивших развитие всей Солнечной системы. Каждое новое открытие приближает учёных к пониманию того, как формировались планеты, и чем Марс отличается от Земли.

Читайте также

Археологи обнаружили египетскую статуэтку бога Патайкоса в гробнице Коммагены в Турции вчера в 21:46

2100-летний секрет раскрыт: боги путешествовали дальше, чем думали

В Турции нашли гробницу с египетским богом: как древняя Коммагена соединяла культуры? Открытие в Перре раскрывает тайны античного мира и культурных связей.

Читать полностью » Космический телескоп JWST выявил сотни маленьких красных точек в далёкой Вселенной вчера в 21:07

Загадка JWST: как крошечные точки стали рекордсменами по компактности в раннем космосе

С помощью JWST астрономы обнаружили загадочные маленькие красные точки в ранней Вселенной — возможно, это новый тип объектов, связанных с ростом сверхмассивных чёрных дыр.

Читать полностью » Учёные из Университета Кембриджа выявили влияние размера самцов на эволюцию австралопитеков вчера в 20:54

Быстрый урок эволюции: как размер самцов австралопитеков раскрывает секреты выживания за секунды

У ранних предков человека самцы были гигантами по сравнению с самками. Новое исследование раскрывает секреты их конкурентных обществ, бросая вызов нашим представлениям об эволюции.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии вчера в 20:40

Ирония судьбы: ледяная Британия, где люди процветали вопреки логике

480 тыс. лет назад лед сковал Британию, но каменные орудия у Лондона намекают: гоминины выживали в холоде без огня. Что помогло им?

Читать полностью » NASA разработало прямоугольное зеркало для поиска Земли-2.0 в инфракрасном диапазоне вчера в 19:49

Легче, чем кажется: прямоугольное зеркало сделает поиск экзопланет в 10 раз проще

Современные телескопы имеют ограничения в поиске землеподобных экзопланет. Новое исследование предлагает использовать прямоугольное зеркало, которое может изменить правила игры в астрономии.

Читать полностью » Исследование показало флексоэлектрический эффект во льде для производства электричества вчера в 19:34

Лёд, который шокирует: как холод превращается в электричество

Учёные открыли, что лёд способен генерировать электричество при деформации, раскрывая тайны молний и открывая путь к новым технологиям на основе флексоэлектричества.

Читать полностью » Палеонтологи нашли новый вид мечехвоста после 80 миллионов лет исчезновения вчера в 18:43

80 миллионов лет без следа — и вдруг всплывает древний герой эпохи вымираний

Ученые описали новый вид мечехвостов из силурийского периода, заполнив 80-миллионный пробел в их эволюционной истории и пролив свет на устойчивость этих древних животных к массовым вымираниям.

Читать полностью » Археологи раскрыли назначение древней Силоамской плотины в Иерусалиме вчера в 18:27

Вода и власть: почему древний Иерусалим создал инженерный шедевр в эпоху засух и наводнений

Узнайте, как более 2800 лет назад жители Иерусалима справлялись с климатическими вызовами, создав уникальную водную систему, которая изменила историю города и стала примером древнего инженерного гения.

Читать полностью »

