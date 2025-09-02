Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:26

Каменный хаос под поверхностью: три удивительных факта о древних ударах, перекроивших Марс

Имперский колледж Лондона: Марс сохранил магматические океаны в виде обломков в мантии

Учёные из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что мантия Марса сохранила следы своего хаотичного формирования более 4,5 миллиарда лет назад, действуя как своеобразная "геологическая капсула времени". Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Как формировалась мантия Марса

На раннем этапе существования планеты Марс подвергся серии колоссальных ударов. Эти столкновения высвободили огромные объёмы энергии, расплавив значительные участки поверхности и породив глобальные магматические океаны. При их охлаждении происходило кристаллизование пород, формировалась кора и мантия в относительно "застывшем" состоянии.

Этот процесс оставил после себя смесь крупных и мелких обломков, которые и по сей день хранятся глубоко под поверхностью.

"Эти колоссальные удары высвободили достаточно энергии, чтобы расплавить большую часть молодой планеты в обширные магматические океаны. По мере охлаждения магмы оставались композиционно различимые куски материала, которые мы теперь обнаруживаем глубоко внутри Марса", — пояснил ведущий автор работы доктор Константинос Хараламбус.

В чём отличие от Земли

Модель работы мантии Марса принципиально отличается от земной. На Земле тектоника плит постоянно перерабатывает кору и мантию, стирая древние следы. А на Марсе плотная кора "запечатала" внутренние слои, что позволило сохранить фрагменты в почти первозданном виде.

"Большая часть этого хаоса, вероятно, произошла в первые 100 миллионов лет Марса. То, что мы всё ещё можем обнаружить эти следы спустя 4,5 миллиарда лет, показывает, насколько медленно перемешиваются внутренние слои планеты", — отметил Хараламбус.

Что показали данные InSight

Ключевые сведения о внутренней структуре Красной планеты удалось получить благодаря посадочному модулю NASA InSight, оснащённому сейсмологическим оборудованием. Учёные проанализировали восемь особенно чётких марсотрясений, включая два недавних удара метеоритов.

Сейсмические волны замедлялись при прохождении через мантию, что указывает на наличие в её структуре разнородных обломков. Причём куски имеют фрактальное распределение: несколько крупных фрагментов шириной до четырёх километров окружены множеством мелких.

"То, что мы видим, — это "фрактальное" распределение, возникающее, когда энергия катастрофического удара переполняет материал. Это похоже на эффект, когда стакан падает на кафель — образуются большие осколки и множество мелких кусков", — пояснил профессор Том Пайк, участвовавший в исследовании.

Почему находка важна

Сейсмическое изучение показало, что древние фрагменты мантии сохранили информацию не только о ранней коре Марса, но и о самих гигантских столкновениях, которые формировали планету. Эти данные помогают "прочитать" историю первых миллионов лет и лучше понять процессы образования других скалистых миров — Венеры, Меркурия и даже Земли.

"Данные InSight продолжают менять представление о формировании скалистых планет, и Марса в частности", — подчеркнул Марк Паннинг из Лаборатории реактивного движения NASA.

Геологическая капсула времени

Таким образом, мантия Марса оказалась куда более сложной, чем считалось раньше. Она не представляет собой гладкую и однородную структуру, а является смесью разнокалиберных обломков, сохранившихся с первых дней планеты.

"То, что эти древние хаотические структуры сохранились до наших дней, показывает, насколько медленно Марс перемешивает свои внутренние слои. Это даёт нам редкую возможность заглянуть в бурное начало планеты", — подытожил Хараламбус.

Три интересных факта

  1. На Земле древнейшие структуры мантии практически исчезли из-за тектоники плит, а на Марсе они сохранились, что делает его уникальным "архивом" ранней Солнечной системы.
  2. Сейсмические данные InSight впервые позволили построить подробные карты внутренних слоёв другой планеты.
  3. По мнению учёных, изучение марсианской мантии поможет понять, почему Марс быстро утратил тектоническую активность и магнитное поле, в отличие от Земли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео вчера в 23:51

Бронзовый топор из метеорита: сенсация, меняющая историю Индонезии

В Индонезии найден уникальный бронзовый топор возрастом более 3000 лет, возможно, изготовленный из метеоритного металла. Эта находка меняет представления о технологиях и культуре древних общин Борнео.

Читать полностью » Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо вчера в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью » Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса вчера в 22:39

Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19

Исследование раскрывает: смертность от COVID-19 чаще вызывали осложнения лечения, а не вирус. Анализ 585 пациентов с ИИ-технологиями показывает шокирующие факты о рисках терапии — что это значит для медицины?

Читать полностью » Архивы раскрыли, что дом Шекспира унаследовал кузен, а не потомки вчера в 21:33

Дом Шекспира — не для семьи: как наследство великого драматурга обошло кровных родственников

В Национальном архиве Великобритании обнаружено завещание Шекспира 1642 года, раскрывающее неожиданные судебные баталии вокруг его дома Нью-Плейс и наследства.

Читать полностью » Учёные подтвердили нахождение подземного одеона в горах Турции вчера в 21:27

Загадочный одеон в горах — ключ к забытым ритуалам древних империй

В горах Турции археологи нашли гигантский одеон в Сагалассосе — третий по величине в стране. Это открытие раскрывает секреты древнего города и его роль в империи. Что ждет дальше?

Читать полностью » Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов вчера в 20:21

Студенты в огне жизни: контраст между отцовской холодностью и эмоциональным взлётом

Исследование показывает: теплота родителей помогает студентам развивать ключевые навыки для жизни. Как отцовская забота влияет на благополучие? Узнайте о выводах китайских учёных.

Читать полностью » Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс вчера в 20:15

Массивные звёзды в танце: секрет, который меняет взгляд на рождение гравитационных волн

Уникальная двойная звёздная система NGC 3603-A1 с массами до 93 солнечных весов раскрывает тайны эволюции массивных звёзд и их роль в формировании гравитационных волн.

Читать полностью » Исследования выявили мутации в генах, повлиявшие на эволюцию лошадей вчера в 19:09

От дикого нрава к верховой мощи: парадокс генов, изменивший лошадей навсегда

Новое исследование раскрывает, как мутации в генах ZFPM1 и GSDMC помогли диким лошадям стать приручёнными и выносливыми ездовыми животными, изменив ход истории человечества.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Лопес недовольна изменениями внешности Бена Аффлека — InTouch Weekly
Красота и здоровье

Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов
Питомцы

Врачи: мойва содержит больше витамина D, чем сёмга, и подходит для рациона собак
Еда

Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров
Спорт и фитнес

Тренер Бобби Галлант назвал сочетание разных темпов оптимальным для силовых занятий
Туризм

Сравнение Алтая и Кавказа: горные пейзажи России
Дом

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать
Дом

Герметизация щелей: как перекрыть маршруты тараканов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet