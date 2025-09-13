Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Марсоход Perseverance наткнулся на находку, о которой мечтали десятилетиями

Perseverance выявил в кратере Джезеро минералы, которые на Земле формируют микроорганизмы

На Марсе найден минерал, который на Земле чаще всего связан с деятельностью живых организмов. Этот неожиданный результат работы марсохода Perseverance заставил учёных всерьёз задуматься: а не перед ними ли первый настоящий намёк на то, что когда-то на красной планете могла существовать жизнь?

Исследования, опубликованные в журнале Nature, подробно описывают необычные породы из района Чейава-Фолс в кратере Джезеро. Именно здесь, где миллиарды лет назад текла река, Perseverance пробурил образцы, оказавшиеся удивительно насыщенными минералами, напоминающими следы микробной активности.

Что именно нашли

В камнях обнаружены крошечные точки — "маковые зёрна", содержащие вивианит, а также более крупные образования в виде "пятен леопарда" с грейгитом. На Земле оба минерала часто формируются там, где активно работают микробы: в болотах, устьях рек и озёрах.

"Похоже, пятна леопарда изначально были маковыми семенами, но со временем они разрослись до больших размеров", — заявил профессор наук о Земле Университета Стоуни-Брук Джоэл Гуровиц.

Учёные отмечают: теоретически минералы могли появиться и без участия живых организмов, однако тогда нужны высокие температуры — выше 120 градусов. На Марсе же всё указывает на более холодное происхождение.

Реакция учёных

"Для меня эти наблюдения действительно убедительны", — отметил профессор Джоэл Гуровиц, который более двадцати лет работает в миссиях NASA на Марс.

На пресс-конференции исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил что это вполне может быть самым явным признаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе.

При этом заместитель руководителя NASA Никола Фокс подчеркнула: окончательных выводов пока делать нельзя.

Скепсис разделяет и старший научный сотрудник Института SETI Дженис Бишоп: по её словам, небиологические объяснения остаются вероятнее.

"Необычайные заявления требуют необычайных доказательств", — заявила Бишоп, напомнив о словах Карла Сагана.

Почему это важно

Органические соединения, найденные в тех же породах, усиливают интригу: именно такие молекулы являются основой жизни. Но пока нельзя сказать, появились ли они благодаря микробам или в результате обычных геохимических процессов.

Perseverance сохранил часть образцов для будущей миссии по доставке на Землю. В лабораториях учёные смогут с куда большей точностью проверить изотопный состав и подтвердить либо опровергнуть гипотезу о существовании древних микробов.

Что дальше

Планы NASA по возвращению образцов пока под вопросом: проект Mars Sample Return оказался слишком дорогим и был заморожен. Впрочем, Китай уже готовит собственную миссию — в 2028 году он планирует собрать марсианские камни и доставить их на Землю.

А пока марсианские "маковые зёрна" и "пятна леопарда" остаются лишь намёком. Намёком, который может изменить наше понимание того, одиноки ли мы во Вселенной.

