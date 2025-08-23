Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поверхность Марса
Поверхность Марса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:52

Неизвестный науке минерал на Марсе: что скрывают его кристаллы

Учёные обнаружили новый сульфат железа в марсианских породах

Марс продолжает удивлять учёных. В свежем исследовании, опубликованном в Nature Communications, обнаружен необычный сульфат железа, который может оказаться совершенно новым минералом. Это открытие проливает свет на геологическую историю Красной планеты и её некогда влажный климат.

Сульфаты — свидетели древнего Марса

Сера и её соединения широко распространены на Марсе, формируя устойчивые сульфатные минералы. В отличие от Земли, где дожди растворяют такие соединения, на сухой марсианской поверхности они сохраняются миллиарды лет, храня секреты прошлого.

Два десятилетия учёные пытались разгадать природу загадочных слоистых сульфатов железа с необычной спектральной сигнатурой. Исследование под руководством Джанис Бишоп (Институт SETI и NASA Ames) наконец дало ответ, объединив данные орбитальных зондов с лабораторными экспериментами.

Тайны Долины Маринера

Команда изучила два участка возле гигантской системы каньонов Долины Маринера:

  • Арам-Хаос — регион с признаками древних водных потоков;
  • Плато Ювенте-Чазма — каньон глубиной 5 км.

"Мы обнаружили интригующие спектральные полосы, слоистые сульфаты и сложную геологию", — рассказала Бишоп.

Здесь сохранились следы медленного испарения водоёмов с высоким содержанием сульфатов. Минералы, включая гидроксисульфат железа, залегают тонкими слоями, что указывает на их нагрев от лавы или вулканического пепла.

Открытие нового минерала

Лабораторные эксперименты подтвердили: при нагреве гидратированных сульфатов до 50°C образуются моногидратные формы, а выше 100°C — гидроксисульфат железа.

"Этот минерал формируется только в присутствии кислорода, — пояснил Йоханнес Мойсбургер (NASA Ames). — Его уникальная структура меняет инфракрасный спектр, что и позволило обнаружить его с орбиты".

Хотя гидроксисульфат железа напоминает известный сомольнокит, его кристаллическая решётка и термостабильность указывают на новый, ещё не признанный официально минерал.

Что это значит для науки?

Открытие доказывает:

  • Марс был геотермально активен дольше, чем считалось;
  • вода и тепло создавали сложные химические реакции;
  • некоторые регионы могли быть пригодны для микроорганизмов.

"Это меняет наше понимание эволюции марсианской поверхности", — отметила Кэтрин Вайц, соавтор исследования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Университета Колорадо: первые американцы унаследовали гены неандертальцев и денисовцев сегодня в 0:16

Неандертальцы передали людям тайный подарок — это ген: выяснилось недавно

Учёные обнаружили у первых американцев "ДНК-сэндвич" — редкое сочетание генов неандертальцев и денисовцев, которое могло помочь им выжить.

Читать полностью » Учёные выяснили, что финикийцы применяли рециклинг керамики в строительстве вчера в 19:58

Керамика вместо цемента: забытая технология древних мореплавателей

Финикийцы создали гидравлическую штукатурку на 700 лет раньше римлян! Уникальная находка в Ливане раскрывает их секретные технологии и меняет историю строительства. Как древние мастера опередили своё время?

Читать полностью » Археологи обнаружили 200 неизвестных сооружений культуры чачапойя в Перу вчера в 19:40

Перуанский Стоунхендж: учёные нашли странные артефакты в горах Амазонаса

В перуанских джунглях нашли 200 древних построек и ритуальные артефакты чачапойя. Как технология LiDAR раскрыла тайны "Воинов облаков"? Уникальные находки меняют представления об этой загадочной культуре.

Читать полностью » Учёные подтвердили связь между столкновением облаков и формированием звёзд в Млечном Пути вчера в 18:54

Новый ключ к звёздам: открытие, которое переписывает учебники астрофизики

Столкновение молекулярных облаков в Млечном Пути запустило рождение сотен звёзд. Учёные раскрыли детали этого процесса, подтвердив ключевую роль космических катаклизмов в формировании новых светил.

Читать полностью » Учёные обнаружили следы древних воздушных космических взрывов в отложениях позднего дриаса вчера в 18:36

Глобальная угроза: почему человечество не замечает главной космической опасности

Учёные нашли новые доказательства частых космических взрывов в атмосфере. Они не оставляют кратеров, но могут быть опаснее астероидов. Что это значит для Земли?

Читать полностью » Почти половина электроэнергии в Северной Македонии вырабатывается на угле — данные за 2024 год вчера в 17:36

Северная Македония делает шаг, о котором соседи могут только мечтать — уголь уходит в прошлое

Северная Македония начала строительство крупнейшей ветроэлектростанции: проект стоимостью 430 млн евро обещает изменить энергобаланс страны.

Читать полностью » Франция усилила стратегическое сдерживание испытанием гиперзвукового планера V-MAX вчера в 17:36

Франция испытала гиперзвуковое оружие — союзники и противники насторожились

Франция испытала гиперзвуковой планер V-MAX, способный менять стратегический баланс и укреплять её позиции среди мировых военных держав.

Читать полностью » В Польше у Свиноуйсьце нашли крупнейшее месторождение нефти и газа — Central European Petroleum вчера в 17:29

Балтийское море хранит секрет: в Польше обнаружено богатство, которого хватит на десятилетия

Канадская компания обнаружила в Балтийском море гигантское месторождение нефти и газа. Почему находка может изменить будущее Польши на десятилетия?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные Western Colorado University объяснили роль сна в восстановлении мышц с возрастом
Еда

Рецепт салата из яиц с чесноком и майонезом для бутербродов
Дом

Эксперты объяснили, как сочетать цвет и фактуру тканей в интерьере
Красота и здоровье

Прокофьев предупредил, чем грозит апноэ: гипоксия, усталость и риск остановки дыхания
Спорт и фитнес

Пять базовых силовых упражнений для новичков назвали тренеры Морит Саммерс и Самюэль Бекортни
Туризм

Совет по туризму Мартиники и MSC Cruises представили новый круизный продукт в Сан-Паулу
Питомцы

Ветеринарные эксперты рассказали, как долго собака может носить намордник
Авто и мото

Исследование Ovoko: Румыния признана страной с наиболее опасными трассами в Европе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru