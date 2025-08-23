Неизвестный науке минерал на Марсе: что скрывают его кристаллы

Марс продолжает удивлять учёных. В свежем исследовании, опубликованном в Nature Communications, обнаружен необычный сульфат железа, который может оказаться совершенно новым минералом. Это открытие проливает свет на геологическую историю Красной планеты и её некогда влажный климат.

Сульфаты — свидетели древнего Марса

Сера и её соединения широко распространены на Марсе, формируя устойчивые сульфатные минералы. В отличие от Земли, где дожди растворяют такие соединения, на сухой марсианской поверхности они сохраняются миллиарды лет, храня секреты прошлого.

Два десятилетия учёные пытались разгадать природу загадочных слоистых сульфатов железа с необычной спектральной сигнатурой. Исследование под руководством Джанис Бишоп (Институт SETI и NASA Ames) наконец дало ответ, объединив данные орбитальных зондов с лабораторными экспериментами.

Тайны Долины Маринера

Команда изучила два участка возле гигантской системы каньонов Долины Маринера:

Арам-Хаос — регион с признаками древних водных потоков;

Плато Ювенте-Чазма — каньон глубиной 5 км.

"Мы обнаружили интригующие спектральные полосы, слоистые сульфаты и сложную геологию", — рассказала Бишоп.

Здесь сохранились следы медленного испарения водоёмов с высоким содержанием сульфатов. Минералы, включая гидроксисульфат железа, залегают тонкими слоями, что указывает на их нагрев от лавы или вулканического пепла.

Открытие нового минерала

Лабораторные эксперименты подтвердили: при нагреве гидратированных сульфатов до 50°C образуются моногидратные формы, а выше 100°C — гидроксисульфат железа.

"Этот минерал формируется только в присутствии кислорода, — пояснил Йоханнес Мойсбургер (NASA Ames). — Его уникальная структура меняет инфракрасный спектр, что и позволило обнаружить его с орбиты".

Хотя гидроксисульфат железа напоминает известный сомольнокит, его кристаллическая решётка и термостабильность указывают на новый, ещё не признанный официально минерал.

Что это значит для науки?

Открытие доказывает:

Марс был геотермально активен дольше, чем считалось;

вода и тепло создавали сложные химические реакции;

некоторые регионы могли быть пригодны для микроорганизмов.