Неизвестный науке минерал на Марсе: что скрывают его кристаллы
Марс продолжает удивлять учёных. В свежем исследовании, опубликованном в Nature Communications, обнаружен необычный сульфат железа, который может оказаться совершенно новым минералом. Это открытие проливает свет на геологическую историю Красной планеты и её некогда влажный климат.
Сульфаты — свидетели древнего Марса
Сера и её соединения широко распространены на Марсе, формируя устойчивые сульфатные минералы. В отличие от Земли, где дожди растворяют такие соединения, на сухой марсианской поверхности они сохраняются миллиарды лет, храня секреты прошлого.
Два десятилетия учёные пытались разгадать природу загадочных слоистых сульфатов железа с необычной спектральной сигнатурой. Исследование под руководством Джанис Бишоп (Институт SETI и NASA Ames) наконец дало ответ, объединив данные орбитальных зондов с лабораторными экспериментами.
Тайны Долины Маринера
Команда изучила два участка возле гигантской системы каньонов Долины Маринера:
- Арам-Хаос — регион с признаками древних водных потоков;
- Плато Ювенте-Чазма — каньон глубиной 5 км.
"Мы обнаружили интригующие спектральные полосы, слоистые сульфаты и сложную геологию", — рассказала Бишоп.
Здесь сохранились следы медленного испарения водоёмов с высоким содержанием сульфатов. Минералы, включая гидроксисульфат железа, залегают тонкими слоями, что указывает на их нагрев от лавы или вулканического пепла.
Открытие нового минерала
Лабораторные эксперименты подтвердили: при нагреве гидратированных сульфатов до 50°C образуются моногидратные формы, а выше 100°C — гидроксисульфат железа.
"Этот минерал формируется только в присутствии кислорода, — пояснил Йоханнес Мойсбургер (NASA Ames). — Его уникальная структура меняет инфракрасный спектр, что и позволило обнаружить его с орбиты".
Хотя гидроксисульфат железа напоминает известный сомольнокит, его кристаллическая решётка и термостабильность указывают на новый, ещё не признанный официально минерал.
Что это значит для науки?
Открытие доказывает:
- Марс был геотермально активен дольше, чем считалось;
- вода и тепло создавали сложные химические реакции;
- некоторые регионы могли быть пригодны для микроорганизмов.
"Это меняет наше понимание эволюции марсианской поверхности", — отметила Кэтрин Вайц, соавтор исследования.
