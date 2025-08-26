Марсианская летопись: каменный шлем рассказал о планете больше, чем годы исследований

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны могут скрывать камни на других планетах? Недавно марсоход NASA Perseverance обнаружил необычный камень, который поразил учёных своей формой, напоминающей средневековый шлем.

Уникальная находка

На снимке, сделанном 5 августа 2025 года с помощью камеры Mastcam-Z, этот камень выделяется заострённой вершиной и ямчатой текстурой, похожей на доспехи, созданные много веков назад. На Земле подобные узелковые текстуры могут возникать в результате химического выветривания, осаждения минералов или вулканической активности. В марте 2025 года Perseverance также обнаружил камень с аналогичными характеристиками.

"Этот камень в форме шляпы состоит из сферул. Его целевое название — Horneflya. Он интересен не только формой, но и тем, что почти полностью состоит из сферул", — отметил Дэвид Эгл, представитель команды Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA.

Учёные предполагают, что сферулы могли образоваться в результате просачивания грунтовых вод через поры осадочных пород, однако они не уверены в этом и планируют провести дальнейшие исследования.

Инструменты для открытия

Камера Mastcam-Z, установленная на мачте марсохода, позволяет создавать стереоизображения высокого разрешения и обнаруживать необычные объекты на расстоянии, такие как этот камень в форме шлема. В ходе своих исследований Perseverance обнаружил множество причудливых форм камней: от метеоритов, напоминающих пончики, до камней, похожих на авокадо.

Эти находки являются яркими примерами феномена парейдолии, когда человеческий мозг распознаёт знакомые формы в случайных визуальных данных — будь то лицо в облаках или шлем на поверхности Марса. Каждый такой камень помогает учёным воссоздавать историю Красной планеты, показывая, как ветер, вода и внутренние процессы формировали её ландшафт на протяжении миллиардов лет.

Продолжение исследований

В настоящее время Perseverance продолжает свои исследования на северном краю кратера Джезеро, успешно завершив сложное восхождение на вершину, известную как "Lookout Hill". Это открытие добавляет ещё одну страницу в загадочную историю Марса, и учёные полны надежд на дальнейшие находки.