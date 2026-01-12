Маршруты придётся переписать: лавинная опасность затронет сопки и вулканические склоны Камчатки

Лавинная опасность на Камчатке охватит сразу несколько районов и вулканических территорий: риск схода снега прогнозируется на протяжении трёх суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штормовое предупреждение регионального противолавинного центра. Специалисты уточняют, что наиболее напряжённый период ожидается с 13 по 15 января.

Где именно прогнозируют лавины

По данным специалистов, лавинная опасность объявлена для горных территорий Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и города Петропавловска-Камчатского. В перечень также включены отдельные природные зоны и маршруты, которые часто связаны с перемещением по горной местности. В частности, названы бассейн реки Паратунка и территория Кроноцкого заповедника.

Отдельно в предупреждении перечислены вулканические районы, где в указанные даты возможен сход лавин. Речь идёт о вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также о Ключевской группе вулканов. Такой список указывает на широкий географический охват предупреждения и на необходимость учитывать ограничения при планировании любых выходов в горы в эти дни.

Какие меры предосторожности рекомендуют

В связи с риском схода лавин туристам, охотникам и любителям экстремального отдыха рекомендовано внимательно следить за обстановкой. На период действия прогноза — с 13 по 15 января — им также советуют избегать походов в горные районы. В предупреждении подчёркивается, что именно в это время вероятность опасных ситуаций повышена.

Контекст лавинных ограничений приводит и к примерам из других регионов. Так, 11 января движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури-Коби через Крестовый перевал было закрыто для всех видов транспорта из-за опасности схода лавин. Пограничный пункт "Верхний Ларс" при этом заблокировал въезд и выезд.