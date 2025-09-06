Белый песок, кораллы и черепахи в пустыне: как Египет удивил туристов

В отрыве от привычной суеты, Марса-Алам дарит редкую возможность оказаться одновременно у моря, в пустыне и в сердце удивительной природы. Когда-то маленькая деревня рыбаков и добытчиков изумрудов превратилась в курорт, где туристы находят и тишину, и приключения. Мы с шестилетним сыном провели здесь неделю, полную открытий, где каждый день приносил новые эмоции. Об этом путешествии рассказывает журналистка Валентина Мариани.

Море, которое рисует художник

Первая встреча с Марса-Аламом началась с оттенков синего, настолько ярких и чистых, что они казались нарисованными кистью. Уже в пути гид заметил:

"Они называют их Мальдивами Египта", — сказал гид.

И действительно, в бухте Шарм-эль-Лули, всего в получасе езды к югу, белоснежный песок и прозрачная вода создают пейзаж, напоминающий тропический остров. Здесь кораллы подходят почти к самому берегу: разноцветные рыбы, клоуны и попугаи снуют среди причудливых рифов, а медлительные черепахи появляются совсем рядом с пловцами. Этот уголок является частью национального парка Вади-эль-Гемаль, поэтому правила просты: никаких отходов и никаких сувениров в виде ракушек.

Встреча с дельфинами

Одним из самых сильных впечатлений стала поездка в лагуну Шааб Самадаи, известную как Дом дельфинов. Только организованные экскурсии позволяют сюда попасть, и это оправдано — место охраняется и бережно сохраняется. Когда двадцать дельфинов проплыли рядом с нашей лодкой, восторг и дрожь пробежали по коже. В этих местах обитает и редкий дюгонь, "красноморский ламантин", увидеть которого считается большой удачей.

Вкус пустыни и заката

Путешествие в Марса-Алам невозможно представить без выезда в пустыню. В один из последних дней нас отвезли к дюнам, откуда началась цепочка приключений: прогулка на верблюдах, катание на квадроциклах и поездка в старом джипе. Машина поднимала облака песка, а солнце садилось прямо перед нами, окрашивая небо в медовые, золотые и алые оттенки.

На вершине холма открывался вид, который невозможно забыть: пустыня словно оживала в лучах уходящего дня. Вечером нас ждали бедуинские шатры с горячим чаем, ароматными специями и традиционным ужином. На коврах под открытым небом мы слушали истории, пробовали тмин, куркуму и корицу, покупали масла и сувениры ручной работы. А кульминацией вечера стало яркое шоу с огненным артистом и танцем дервиша, вращавшегося в сияющем костюме под звёздами.

Отдых на курорте

Наш отель оказался настоящей архитектурной жемчужиной. Просторные здания, ухоженные сады, несколько бассейнов — от тихих зон для релаксации до мест с музыкой и анимацией для тех, кто ищет веселья. Особое удовольствие — коралловый риф прямо у пляжа. Даже не покидая территорию, можно надеть маску и увидеть подводное богатство Красного моря. Для более опытных ныряльщиков дайвинг-центр организует поездки на удалённые рифы и места, где часто встречаются черепахи.

Воспоминания, которые останутся

Марса-Алам оказался идеальным местом, чтобы показать ребёнку разнообразие мира: от коралловых садов до пустынных закатов. Здесь каждая деталь пропитана красотой — будь то море, словно нарисованное художником, или тёплое гостеприимство местных жителей. Для меня это была радость делиться открытиями с сыном, а для него — уверенность, что планета огромна и полна чудес, которые ждут, чтобы их открыли.