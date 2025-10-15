Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:41

Марс ждёт своего часа: учёные готовы запустить процесс превращения планеты в земной рай

Марс может получить пригодную для дыхания атмосферу

Ещё недавно терраформирование считалось уделом научной фантастики — грандиозной мечтой о превращении холодной, безжизненной планеты в новый дом для человечества. Но по мере развития технологий идея перестаёт быть утопией. Согласно исследованию под руководством Эрики ДеБенедиктис из Pioneer Labs, опубликованному в материалах Green Mars Workshop 2025, терраформирование перестало быть "невозможным" — теперь это "крайне сложная, но достижимая задача".

Что такое терраформирование

Терраформирование — это искусственное преобразование планеты или спутника, направленное на создание условий, пригодных для жизни земных организмов. Процесс включает изменение атмосферы, температуры, давления и состава поверхности. Наиболее вероятный кандидат для таких экспериментов — Марс, где уже существуют запасы льда, следы древних океанов и подходящая солнечная инсоляция.

"Сегодня вопрос не в том, возможно ли терраформирование физически, а в том, стоит ли нам вообще к нему стремиться", — подчёркивает Эрика ДеБенедиктис, генеральный директор Pioneer Labs.

Почему именно Марс

Марс остаётся наиболее доступной планетой для инженерных экспериментов. Его день почти равен земному, а наличие водяного льда под поверхностью создаёт теоретическую базу для начала климатических изменений. Кроме того, развитие технологий SpaceX и снижение стоимости запусков делают возможным доставку оборудования, которое раньше было немыслимо отправить с Земли.

Этапы терраформирования

Исследование Pioneer Labs предлагает трёхфазную стратегию постепенного преобразования планеты.

1. Потепление атмосферы

На первом этапе учёные предлагают искусственно повысить среднюю температуру Марса на 30 °C за счёт:

  • распыления аэрозолей, усиливающих парниковый эффект;

  • выброса фторсодержащих газов (ПГС) с длительным временем распада;

  • установки орбитальных зеркал, направляющих солнечный свет на полярные шапки.

По расчётам, такие меры способны растопить запасы льда, образуя океан площадью до 4 миллионов км² и глубиной до 300 метров. Это создаст основу для водного цикла — дождей, рек и испарений.

2. Заселение микробами

Следующий шаг — введение синтетических микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях: низких температурах, радиации и разреженном воздухе. Современная синтетическая биология позволяет создавать такие организмы уже сегодня.

Эти "экстремофилы" станут первопроходцами биосферы, постепенно вырабатывая кислород и создавая питательную основу для более сложных форм жизни. На этом этапе потребуется несколько десятилетий, чтобы микробные колонии распространились по всей планете.

3. Создание кислородной атмосферы

Финальная стадия — формирование плотной, кислородсодержащей атмосферы. Этот процесс займёт от нескольких сотен до тысячи лет.

На переходном этапе люди смогут жить под куполами — гигантскими сооружениями высотой до 100 метров, где фотосинтез и электролиз воды будут производить пригодный для дыхания воздух. Впоследствии растительность и микробы смогут расширить зону кислорода за пределы куполов.

Этап Цель Примерные сроки Ключевые технологии
Потепление Таяние льда, образование водоёмов 50-100 лет Орбитальные зеркала, аэрозоли, парниковые газы
Микробная фаза Биологическое обогащение атмосферы 100-300 лет Синтетические микроорганизмы, фотобиореакторы
Атмосфера Создание кислородного климата 1000 лет Электролиз воды, фотосинтез растений

Главные неизвестные

Исследователи признают: путь к "зелёному Марсу" полон неопределённостей.

  • Что скрывается под массивными ледяными шапками?

  • Как изменятся пылевые бури, если воздух станет плотнее и влажнее?

  • Достаточно ли на планете ресурсов — железа, кремния, углерода — для массового электролиза воды?

  • Сможем ли мы поддерживать стабильный климат без постоянного вмешательства?

Каждый из этих вопросов требует детального моделирования, прежде чем будут предприняты реальные действия.

Этика преобразования чужого мира

Не менее сложна этическая сторона. Если на Марсе существует хотя бы микробная жизнь, любое вмешательство может её уничтожить. Тогда человечество окажется перед моральной дилеммой: что важнее — научная уникальность чужого мира или возможность подарить ему вторую жизнь?

"Терраформирование фактически лишает нас возможности изучать историю Марса в её первозданном виде", — предупреждают исследователи.

В то же время сторонники проекта указывают, что разработки, необходимые для жизни на Марсе — замкнутые экосистемы, энергоэффективные теплицы, устойчивые к засухе культуры - уже сегодня могут помочь улучшить экологию Земли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться реализовать терраформирование как инженерный проект прямо сейчас.

  • Последствие: возможная деградация Марса или неудачные эксперименты с непредсказуемыми последствиями.

  • Альтернатива: начать с моделирования, лабораторных и локальных экспериментов, изучая взаимодействие атмосферы и биологических систем в контролируемых условиях.

А что если Марс уже "ждёт" жизни?

Некоторые учёные считают, что Марс сам находится на грани биосферы: если немного изменить температуру и давление, жизнь может вспыхнуть естественным образом, используя оставшиеся на планете запасы воды и углерода. В этом случае задача человечества — не строить новую экосистему, а помочь возродить старую.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Возможность создания второй обитаемой планеты Этические риски вмешательства в чужую экосистему
Новые технологии для космоса и Земли Процесс займёт столетия
Потенциал для международного сотрудничества Огромные энергетические затраты
Обогащение знаний о климате и биосферах Невозможность полного контроля за последствиями

FAQ

Почему Марс, а не Венера или Луна?
Марс имеет атмосферу, водяной лёд и суточный цикл, близкий к земному, что делает его самым реалистичным кандидатом.

Можно ли начать процесс уже сейчас?
Технически — да, но учёные призывают к осторожности: сначала моделирование, потом малые эксперименты.

Сколько времени займёт терраформирование?
От нескольких столетий до тысячелетия, в зависимости от эффективности технологий.

Какова польза для Земли?
Разработка технологий для Марса поможет создать более устойчивые энергетические и биологические системы на нашей планете.

Мифы и правда

Миф: терраформирование возможно за одно поколение.
Правда: речь идёт о тысячелетиях.

Миф: терраформирование уничтожит все следы марсианской истории.
Правда: планируются программы по сохранению и изучению первичных зон перед вмешательством.

Миф: идея не имеет практической пользы.
Правда: многие технологии терраформирования применимы для стабилизации земного климата.

Исторический контекст

Впервые термин "терраформирование" появился в 1940-х годах в фантастике. Но уже в конце XX века NASA начало рассматривать его как долгосрочную гипотезу. XXI век стал поворотным: удешевление космических запусков, развитие генетической инженерии и вычислительных моделей климата превратили мечту в предмет научных обсуждений. Сегодня вопрос звучит не как "можно ли оживить Марс", а как "должны ли мы это делать — и если да, то как?"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России создали установку для обнаружения аксионов сегодня в 22:13
Космос раскрывает тайны: физики придумали, как поймать неуловимые частицы тёмной материи

Российские физики разработали галоскоп CASH, использующий однофотонные джозефсоновские детекторы для поиска аксионов — кандидатов в тёмную материю. Эксперимент обещает рекордную чувствительность и новые открытия.

Читать полностью » Космические лучи оставили след в океанских отложениях сегодня в 17:45
Из космоса в океан: как взрыв сверхновой оставил след на нашей планете

Необычные следы бериллия на дне океана могут быть напоминанием о взрыве звезды, произошедшем недалеко от Земли миллионы лет назад. Учёные считают, что это одно из самых убедительных доказательств космического влияния на нашу планету.

Читать полностью » Швейцарские учёные опровергли теорию Нобелевских лауреатов о работе обонятельных рецепторов сегодня в 17:28
Запахи больше не загадка: исследователи разгадали главный секрет обоняния

Швейцарские учёные нашли способ заставить лабораторные клетки "чувствовать запахи" и, возможно, опровергли старую нобелевскую теорию обоняния. Это открытие может изменить науку и парфюмерию.

Читать полностью » Исследователи из Токийского университета открыли трёхслойную структуру молекул воды при нагревании сегодня в 16:40
Лёд, который не тает: японские физики открыли новую фазу воды, меняющую представление о физике

Учёные из Японии открыли необычное состояние воды, в котором она ведёт себя одновременно как лёд и как жидкость. Это открытие может изменить подход к хранению энергии и созданию новых материалов.

Читать полностью » В Сибири начали изучение биомаркеров саркопении для замедления старения мышц сегодня в 16:23
Пожилые люди теряют мышцы? Учёные готовы поставить точку в этой проблеме

Учёные из СибГМУ участвуют в международном проекте, который может изменить представление о старении мышц и приблизить создание препаратов для продления активной жизни.

Читать полностью » Учёные выяснили, что мужской мозг теряет объём быстрее женского — Энн Равндаль сегодня в 15:07
Ум не уходит, но сжимается: как мужской мозг усыхает раньше женского

Учёные выяснили, что мужской мозг стареет быстрее женского. Однако это не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин. Что скрывают новые данные МРТ?

Читать полностью » Учёные из Лейденского университета создали новый антибиотик против устойчивых бактерий — Элма Монс сегодня в 14:07
Бактериям крышка, микробиому — жизнь: как учёные переписали правила антибиотиков

Учёные из Лейденского университета создали антибиотик EVG7, который лечит кишечные инфекции в минимальных дозах, сохраняя микробиом и предотвращая рецидивы.

Читать полностью » Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко сегодня в 13:20
Там, где солнце плавит камни, Россия ищет руду, что может переписать индустриальную карту мира

Российские геологи начали масштабное исследование западной части Аравийского щита. Узнайте, какие страны участвуют в проекте и какие богатства скрывает пустыня.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф-технолог Ирина Власова: вкус блюда напрямую зависит от качества воды
Наука
В созвездии Ориона выявлена двойная звёздная система
Туризм
Политтехнолог Вадим Попов предложил сократить ежегодный отпуск россиян до 21 дня
Культура и шоу-бизнес
Бывший супруг Sia потребовал ежемесячные алименты в 250 тысяч долларов
Красота и здоровье
Врач Екатерина Сысоева рассказала, почему избыток сахара и фруктозы опасен для печени
Красота и здоровье
Стилист Меган Шнелл отметила: для естественного пучка важно отделить передние пряди
Спорт и фитнес
Травматолог Аржаков предупредил, какие ошибки при прыжках со скакалкой ведут к травмам
УрФО
Искусственный интеллект помог ГИБДД Екатеринбурга задержать водителя BMW с 179 штрафами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet