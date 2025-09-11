Сбои на Марсе: эксперимент НАСА сигнализирует о глобальном риске изоляции для человечества

Представьте: год в изоляции, как будто вы уже на Красной планете. Именно такой вызов бросили себе четыре смелых волонтёра в новом проекте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). В октябре стартует уникальный эксперимент по симуляции жизни астронавтов на Марсе, рассчитанный на целый год.

Кто участвует и где?

Четверо исследователей-волонтёров будут жить в специальном жилище, напечатанном на 3D-принтере. Оно расположено в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас. Цель — подготовить будущих покорителей Луны, Марса и других планет, как физически, так и психологически.

Волонтёры столкнутся с ситуациями, максимально похожими на настоящую миссию. Среди них:

нехватка ресурсов

сбои оборудования

задержки связи

изоляция и ограниченная подвижность

другие стрессовые факторы

Параллельно они займутся научными исследованиями и повседневными задачами: имитируют прогулки по Марсу и выращивают овощи.

Что даст этот год?

Жилой модуль площадью 158 квадратных метров станет домом на 378 дней. Эксперимент поможет собрать данные о когнитивных и физических показателях экипажа. Это позволит лучше понять, как нехватка ресурсов и долгое пребывание в замкнутом пространстве влияют на здоровье и работоспособность.