Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поверхность Марса
Поверхность Марса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:38

Сбои на Марсе: эксперимент НАСА сигнализирует о глобальном риске изоляции для человечества

НАСА проводит годичную симуляцию жизни на Марсе с участием волонтёров в Хьюстоне

Представьте: год в изоляции, как будто вы уже на Красной планете. Именно такой вызов бросили себе четыре смелых волонтёра в новом проекте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). В октябре стартует уникальный эксперимент по симуляции жизни астронавтов на Марсе, рассчитанный на целый год.

Кто участвует и где?

Четверо исследователей-волонтёров будут жить в специальном жилище, напечатанном на 3D-принтере. Оно расположено в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас. Цель — подготовить будущих покорителей Луны, Марса и других планет, как физически, так и психологически.

Волонтёры столкнутся с ситуациями, максимально похожими на настоящую миссию. Среди них:

  • нехватка ресурсов
  • сбои оборудования
  • задержки связи
  • изоляция и ограниченная подвижность
  • другие стрессовые факторы

Параллельно они займутся научными исследованиями и повседневными задачами: имитируют прогулки по Марсу и выращивают овощи.

Что даст этот год?

Жилой модуль площадью 158 квадратных метров станет домом на 378 дней. Эксперимент поможет собрать данные о когнитивных и физических показателях экипажа. Это позволит лучше понять, как нехватка ресурсов и долгое пребывание в замкнутом пространстве влияют на здоровье и работоспособность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

TRAPPIST-1e находится в обитаемой зоне с жидкой водой, по данным JWST вчера в 19:27

Близкий далёкий: как планета у красного карлика балансирует на грани жизни и пустоты

Новые данные JWST подтверждают наличие атмосферы у экзопланеты TRAPPIST-1e, расположенной в обитаемой зоне. Это важный шаг в поиске жизни за пределами Земли.

Читать полностью » Новый вид морской черепахи Craspedochelys renzi обнаружили в меловом периоде Колумбии вчера в 19:09

Забытая коллекция раскрывает: морские черепахи мелового периода были куда ближе, чем думали

Палеонтологи описали новый вид древних морских черепах Craspedochelys renzi из раннемеловых отложений Колумбии, расширив знания о палеобиогеографии и эволюции талассохелид.

Читать полностью » Археологи нашли доказательства убийства слонов Homo erectus в Олдувайском ущелье вчера в 18:24

Каменные орудия против гигантов: парадокс, который сломал правила выживания

В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.

Читать полностью » Университет Колорадо разработал технологию создания кристаллов времени для защиты денежных знаков вчера в 18:06

Танец вечности: как неподвижные кристаллы оживают и играют со временем

Учёные впервые создали кристаллы времени, которые можно увидеть невооружённым глазом. Это открытие обещает новые технологии в защите данных и передаче информации.

Читать полностью » Грецкие орехи улучшают сон и повышают мелатонин у молодых людей — исследование вчера в 17:58

Сон без снов: как 40 грамм орехов прячут ключ к крепкому отдыху

Исследование показывает, что ежедневное употребление грецких орехов улучшает качество сна и помогает бороться с рисками ожирения и сердечных заболеваний. Узнайте, как простой продукт может изменить ваш режим сна!

Читать полностью » Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом вчера в 17:03

Палец-тревога: как длина безымянного сигнализирует о надвигающейся алкогольной буре

Учёные из Великобритании и Польши нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголизму. Как гормоны и внешние признаки влияют на зависимость — в новом исследовании.

Читать полностью » Астрофизик Ави Леб из Гарварда назвал 3I/ATLAS внеземным артефактом вчера в 16:54

Космический пришелец 3I/ATLAS: от корабля инопланетян к комете с тайным хвостом

Загадочный объект 3I/ATLAS: корабль инопланетян или обычная комета? Новые снимки показывают хвост, а учёные ищут химический состав. Не угрожает Земле, но держит в напряжении.

Читать полностью » Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия вчера в 16:40

Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках

Учёные нашли способ очистить реки от опасных веществ с помощью природы. Биотехнология для сточных вод обещает революцию в экологии, но что в ней особого?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Севооборот для помидоров — как избежать болезней и сохранить почву: инструкция от агрономов
Красота и здоровье

Зеленый чай улучшает работу мозга и снижает усталость
Питомцы

Биологи: собаки повышают уровень окситоцина при зрительном контакте с человеком
Авто и мото

Mazda EZ-6 поступила на российский рынок по цене от 4,9 млн рублей
Туризм

Ментон в Приморских Альпах назван аутентичным курортом Ривьеры
Садоводство

В Сахалинской области специалисты советуют обрабатывать рукояти инструментов льняным маслом перед зимовкой
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Красота и здоровье

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet