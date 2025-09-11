Сбои на Марсе: эксперимент НАСА сигнализирует о глобальном риске изоляции для человечества
Представьте: год в изоляции, как будто вы уже на Красной планете. Именно такой вызов бросили себе четыре смелых волонтёра в новом проекте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). В октябре стартует уникальный эксперимент по симуляции жизни астронавтов на Марсе, рассчитанный на целый год.
Кто участвует и где?
Четверо исследователей-волонтёров будут жить в специальном жилище, напечатанном на 3D-принтере. Оно расположено в космическом центре НАСА в Хьюстоне, штат Техас. Цель — подготовить будущих покорителей Луны, Марса и других планет, как физически, так и психологически.
Волонтёры столкнутся с ситуациями, максимально похожими на настоящую миссию. Среди них:
- нехватка ресурсов
- сбои оборудования
- задержки связи
- изоляция и ограниченная подвижность
- другие стрессовые факторы
Параллельно они займутся научными исследованиями и повседневными задачами: имитируют прогулки по Марсу и выращивают овощи.
Что даст этот год?
Жилой модуль площадью 158 квадратных метров станет домом на 378 дней. Эксперимент поможет собрать данные о когнитивных и физических показателях экипажа. Это позволит лучше понять, как нехватка ресурсов и долгое пребывание в замкнутом пространстве влияют на здоровье и работоспособность.
