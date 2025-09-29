Кто вырвется вперёд: тяжёлый проект NASA или лёгкий план Китая
Мечта о том, что человечество однажды доставит на Землю образцы марсианских пород, долгое время казалась далёкой. Но сегодня борьба за первенство в этой миссии становится всё более напряжённой. США и Китай идут разными путями, и исход этой гонки может изменить представление о Марсе и месте стран в космосе.
Американский и китайский подход
США изначально сделали ставку на масштабный проект Mars Sample Return (MSR). Его цель — доставить на Землю десятки пробирок с материалом, собранным марсоходом Perseverance в кратере Джезеро. Именно там учёные увидели наиболее явные признаки того, что на Красной планете могла существовать жизнь. Но чем дальше шло планирование, тем больше проблем возникало: бюджет вырос до 11 миллиардов долларов, а сроки сместились с начала 2030-х годов на конец десятилетия, а то и позже.
Китай, напротив, предложил более компактную миссию "Тяньвэнь-3". В её задачи входит сбор около 500 граммов образцов, но сроки куда амбициознее: запуск в 2028 году и возвращение на Землю к 2031-му. Подобный подход проще и дешевле, хотя и предполагает менее детальную выборку.
"Они застряли на своём плане", — сказал астроном Университета Аризоны Крис Импи.
Сравнение программ
|Характеристика
|Mars Sample Return (США/ESA)
|"Тяньвэнь-3" (Китай)
|Объём образцов
|около 30 пробирок
|около 500 г грунта
|Район отбора
|Кратер Джезеро (древнее озеро)
|Более безопасная равнина
|Сложность схемы
|Высокая: несколько модулей и манипуляторов
|Средняя: посадка и прямая загрузка
|Сроки возврата
|2035-2039 годы
|2031 год
|Стоимость
|>11 млрд $
|Считается ниже
Советы шаг за шагом: как готовятся миссии
-
Сбор материала. Perseverance уже упаковал десятки пробирок. В Китае посадочный модуль будет оснащён буровой установкой.
-
Хранение. США разработали герметичные контейнеры для долгосрочного хранения, Китай ограничится более простой системой.
-
Запуск с поверхности. В MSR планировался Mars Ascent Vehicle, в "Тяньвэнь-3" аналогичный модуль поднимет капсулу на орбиту.
-
Стыковка и возвращение. Американцы хотели использовать сложный орбитальный аппарат, Китай применяет метод "захвати и пойди".
-
Доставка на Землю. Приземление капсулы с образцами станет ключевым моментом: безопасность и стерильность имеют решающее значение.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: чрезмерно усложнённая схема доставки (как в MSR).
-
Последствие: рост бюджета и смещение сроков.
-
Альтернатива: упрощённый проект по типу "Тяньвэнь-3", пусть с меньшим научным охватом, но более реалистичный по срокам.
А что если…
Если Пекин действительно первым вернёт марсианские породы, последствия будут не только научными, но и политическими. Этот момент может напомнить запуск "Спутника" в 1957 году, когда СССР обошёл США и тем самым изменил баланс сил в космосе. Для NASA это станет сигналом пересмотреть стратегию и финансирование.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|США (MSR)
|Высокое качество выборки, ориентир на древнее озеро
|Огромные расходы, риск задержек
|Китай ("Тяньвэнь-3")
|Реалистичные сроки, проверенная технология
|Менее информативные образцы, ограниченный охват
FAQ
Как выбрать миссию, которая принесёт больше науки?
Научная ценность выше у MSR благодаря тщательно отобранным пробам из кратера Джезеро.
Сколько стоит программа?
Оценка MSR превышает 11 млрд $, китайский проект официально дешевле, но точные суммы не раскрываются.
Что лучше: много пробирок или килограмм грунта?
Пробирки позволяют изучить разные места и условия, а большой объём грунта удобен для анализа. В идеале — комбинация подходов.
Мифы и правда
-
Миф: первый, кто вернёт образцы, автоматически докажет существование жизни на Марсе.
-
Правда: ни одна миссия не даст окончательного ответа. Каждый проект возвращает лишь часть головоломки.
-
Миф: чем больше образца, тем точнее выводы.
-
Правда: важнее не объём, а то, откуда взята проба и насколько она репрезентативна.
-
Миф: эти миссии конкурируют напрямую.
-
Правда: скорее они дополняют друг друга, предлагая разные методы и области отбора.
3 интересных факта
-
Лунная миссия "Чанъэ-6" собрала образцы с обратной стороны Луны — это был первый подобный случай в истории.
-
Perseverance хранит часть проб на поверхности "на всякий случай", если основной тайник не удастся вернуть.
-
В 1957 году запуск "Спутника" подтолкнул США к созданию NASA, что показывает важность символизма "быть первым".
Исторический контекст
-
1957 год — запуск первого спутника СССР.
-
1969 год — США первыми высаживаются на Луну.
-
2020 и 2024 годы — Китай успешно доставляет лунный грунт.
-
2030-е — борьба за первенство в доставке марсианских пород.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru