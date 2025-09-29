Кто вырвется вперёд: тяжёлый проект NASA или лёгкий план Китая

Мечта о том, что человечество однажды доставит на Землю образцы марсианских пород, долгое время казалась далёкой. Но сегодня борьба за первенство в этой миссии становится всё более напряжённой. США и Китай идут разными путями, и исход этой гонки может изменить представление о Марсе и месте стран в космосе.

Американский и китайский подход

США изначально сделали ставку на масштабный проект Mars Sample Return (MSR). Его цель — доставить на Землю десятки пробирок с материалом, собранным марсоходом Perseverance в кратере Джезеро. Именно там учёные увидели наиболее явные признаки того, что на Красной планете могла существовать жизнь. Но чем дальше шло планирование, тем больше проблем возникало: бюджет вырос до 11 миллиардов долларов, а сроки сместились с начала 2030-х годов на конец десятилетия, а то и позже.

Китай, напротив, предложил более компактную миссию "Тяньвэнь-3". В её задачи входит сбор около 500 граммов образцов, но сроки куда амбициознее: запуск в 2028 году и возвращение на Землю к 2031-му. Подобный подход проще и дешевле, хотя и предполагает менее детальную выборку.

"Они застряли на своём плане", — сказал астроном Университета Аризоны Крис Импи.

Сравнение программ

Характеристика Mars Sample Return (США/ESA) "Тяньвэнь-3" (Китай) Объём образцов около 30 пробирок около 500 г грунта Район отбора Кратер Джезеро (древнее озеро) Более безопасная равнина Сложность схемы Высокая: несколько модулей и манипуляторов Средняя: посадка и прямая загрузка Сроки возврата 2035-2039 годы 2031 год Стоимость >11 млрд $ Считается ниже

Советы шаг за шагом: как готовятся миссии

Сбор материала. Perseverance уже упаковал десятки пробирок. В Китае посадочный модуль будет оснащён буровой установкой. Хранение. США разработали герметичные контейнеры для долгосрочного хранения, Китай ограничится более простой системой. Запуск с поверхности. В MSR планировался Mars Ascent Vehicle, в "Тяньвэнь-3" аналогичный модуль поднимет капсулу на орбиту. Стыковка и возвращение. Американцы хотели использовать сложный орбитальный аппарат, Китай применяет метод "захвати и пойди". Доставка на Землю. Приземление капсулы с образцами станет ключевым моментом: безопасность и стерильность имеют решающее значение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерно усложнённая схема доставки (как в MSR).

Последствие: рост бюджета и смещение сроков.

Альтернатива: упрощённый проект по типу "Тяньвэнь-3", пусть с меньшим научным охватом, но более реалистичный по срокам.

А что если…

Если Пекин действительно первым вернёт марсианские породы, последствия будут не только научными, но и политическими. Этот момент может напомнить запуск "Спутника" в 1957 году, когда СССР обошёл США и тем самым изменил баланс сил в космосе. Для NASA это станет сигналом пересмотреть стратегию и финансирование.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы США (MSR) Высокое качество выборки, ориентир на древнее озеро Огромные расходы, риск задержек Китай ("Тяньвэнь-3") Реалистичные сроки, проверенная технология Менее информативные образцы, ограниченный охват

FAQ

Как выбрать миссию, которая принесёт больше науки?

Научная ценность выше у MSR благодаря тщательно отобранным пробам из кратера Джезеро.

Сколько стоит программа?

Оценка MSR превышает 11 млрд $, китайский проект официально дешевле, но точные суммы не раскрываются.

Что лучше: много пробирок или килограмм грунта?

Пробирки позволяют изучить разные места и условия, а большой объём грунта удобен для анализа. В идеале — комбинация подходов.

Мифы и правда

Миф: первый, кто вернёт образцы, автоматически докажет существование жизни на Марсе.

Правда: ни одна миссия не даст окончательного ответа. Каждый проект возвращает лишь часть головоломки.

Миф: чем больше образца, тем точнее выводы.

Правда: важнее не объём, а то, откуда взята проба и насколько она репрезентативна.

Миф: эти миссии конкурируют напрямую.

Правда: скорее они дополняют друг друга, предлагая разные методы и области отбора.

3 интересных факта

Лунная миссия "Чанъэ-6" собрала образцы с обратной стороны Луны — это был первый подобный случай в истории. Perseverance хранит часть проб на поверхности "на всякий случай", если основной тайник не удастся вернуть. В 1957 году запуск "Спутника" подтолкнул США к созданию NASA, что показывает важность символизма "быть первым".

Исторический контекст