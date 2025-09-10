Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ровер сделал селфи на Марсе
© NASA by NASA, is licensed under public domain
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Где искать жизнь на Марсе: три зоны посадки, которые могут переписать учебники астробиологии

Марсианский дрон с роботизированной рукой: как Китай собирает образцы для научной сенсации

Человечество давно мечтает разгадать загадки Красной планеты, и сегодня на горизонте появляется новый претендент на лидерство в этой гонке. Пока американская программа NASA по доставке марсианских образцов сталкивается с нехваткой финансирования и техническими трудностями, Китай заявляет о себе с амбициозной миссией Tianwen-3, запуск которой намечен на начало 2030-х годов.

Почему важен возврат образцов

Главная цель миссии — доставка на Землю примерно 500 граммов марсианского грунта и камней. Эти материалы могут содержать биосигнатуры — химические следы древних микроорганизмов. Особенно ценны образцы из подповерхностных слоёв, где вещества лучше защищены от радиации и воздействия атмосферы. Найденные следы позволят ответить на главный вопрос: была ли жизнь на Марсе.

Дрон — ключевой элемент миссии

Особую интригу миссии вносит использование беспилотного вертолёта, вдохновлённого успехом NASA Ingenuity. Однако китайский аппарат получит новые функции — роботизированную руку с захватом. Это позволит ему собирать крупные камни, которые недосягаемы для стационарных модулей. Ведутся испытания различных прототипов: коаксиальных вертолётов и складных квадрокоптеров. Каждый из них способен транспортировать до 100 граммов материала на расстоянии сотен метров от посадочной платформы.

Планетарная защита и безопасность

Одна из ключевых проблем миссий по возврату образцов — биологическая безопасность. Если на Марсе существуют следы жизни, необходимо исключить риск их попадания на Землю. Для этого Китай планирует построить специальный исследовательский комплекс, где образцы будут изучаться в условиях строгого контроля, соответствующего международным стандартам планетарной защиты.

Конкуренция с NASA

Tianwen-3 стартует в тот момент, когда американская программа испытывает кризис. Китай делает ставку на гибкость и технологичность своей миссии: использование дрона значительно расширяет возможности поиска и сбора образцов. Это может дать Пекину серьёзное преимущество как в научном, так и в символическом плане.

Где искать жизнь

Учёные рассматривают три возможные зоны посадки в диапазоне от 17° до 30° северной широты. Основные требования — ровный рельеф, малая плотность камней и благоприятные условия для посадки. Именно от выбора места зависит, насколько качественными будут образцы и каковы шансы на открытие доказательств древней марсианской биосферы.

Взгляд в будущее

Миссия Tianwen-3 — не просто очередной шаг, а новый этап в изучении Марса. Сочетание наземных, буровых и летательных технологий позволит исследовать планету с беспрецедентной точностью. Уже через десятилетие образцы марсианского грунта могут дать человечеству ответ на один из самых волнующих вопросов — существовала ли жизнь за пределами Земли.

Три интересных факта

  1. Первый китайский аппарат, достигший Марса, Tianwen-1, успешно сел в 2021 году и стал вехой в истории космонавтики.
  2. NASA планирует доставить марсианские образцы не раньше 2033 года, что даёт Китаю шанс обогнать США.
  3. Марс — единственная планета Солнечной системы, на поверхности которой работают сразу несколько стран: США, Китай, Европа, Индия и ОАЭ.

