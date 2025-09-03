Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поверхность Марса
Поверхность Марса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:48

Марсианский шлем: Perseverance наткнулся на загадочные артефакты – что скрывает Красная планета

Удивительные сферулы: Perseverance обнаружил уникальные породы — геологи в восторге

Марсоход Perseverance, исследующий поверхность Марса, сделал серию любопытных снимков, на которых запечатлены необычные каменные обломки. На фотографиях они выглядят так, словно это ржавые шлемы средневековых рыцарей - с заострёнными вершинами и неровными, словно чеканными поверхностями. Эти находки вызвали интерес не только у специалистов, но и у любителей космоса, ведь скалы действительно напоминают древние артефакты.

Как были сделаны снимки

Необычные образования зафиксировала камера Mastcam-Z, установленная на марсоходе. Этот прибор обладает высоким разрешением и возможностью масштабирования, что позволяет рассматривать детали ландшафта даже на значительном расстоянии. Съёмка была проведена 5 августа, а детальное изучение материалов планируется в 2025 году, когда к ним подключатся дополнительные исследовательские группы.

Возможные причины необычной формы

Учёные отмечают, что такие скалы — результат естественных процессов. Среди возможных сценариев их образования рассматриваются:

  • химическое выветривание, когда соединения разрушаются под воздействием атмосферы и перепадов температур;
  • минеральное разделение, при котором разные вещества по-разному реагируют на окружающую среду;
  • вулканическая активность, оставившая после себя узелковые структуры.

Подобные процессы на Земле приводят к возникновению причудливых форм, которые иногда действительно напоминают изделия рук человека.

Загадка сферул

Особое внимание привлекли породы, почти полностью состоящие из сферул - крошечных шарообразных минеральных образований. Их высокая концентрация делает найденные структуры уникальными.

Учёные предполагают, что сферулы могли возникнуть, когда вода просачивалась сквозь осадочные слои и растворённые вещества кристаллизовались в форме шариков. Аналогичные явления известны и на Земле: например, они встречаются в вулканическом пепле или некоторых видах осадочных пород.

Однако исследователи не исключают и альтернативные гипотезы. Вопрос о происхождении сферул пока открыт, и именно он может помочь лучше понять геологическую историю Красной планеты.

Где обнаружили "шлемы"

Марсоход продолжает выполнять свою миссию в районе северной границы кратера Езеро - именно здесь и были сделаны находки. Это место уже не раз привлекало внимание учёных: ранее в этих областях фиксировались похожие геологические структуры. В марте 2025 года, как сообщало издание Live Science, Perseverance уже наблюдал похожие образования.

Почему находка важна

Подобные наблюдения помогают исследователям лучше понять, какие процессы формировали марсианскую поверхность миллионы лет назад. Каждая новая находка приближает к разгадке того, существовала ли на Марсе когда-либо вода в жидком состоянии и могли ли в этих условиях появиться микробные формы жизни.

Три интересных факта

  1. Камера Mastcam-Z способна различать объекты размером всего в несколько миллиметров на расстоянии десятков метров.
  2. Термин "сферулы" применяется и к земным породам: знаменитые "шары Моераки" в Новой Зеландии имеют аналогичную природу, только гораздо больший размер.
  3. Кратер Езеро был выбран для посадки Perseverance именно потому, что здесь когда-то могло находиться древнее озеро, оставившее богатые следы геологических процессов.

