Гидротермальные потоки или вулканы: какое открытие в кратере Джезеро заставило учёных спорить
Два года назад открытие возможных следов жизни на Марсе вызвало бурное обсуждение в научном сообществе. Теперь исследователи сообщили о новых органических соединениях, найденных в кратере Джезеро, где работает ровер NASA Perseverance. Эти вещества оказались связаны с минералами на основе сульфатов, что делает находку особенно ценной.
Что именно нашли
Органические соединения были зафиксированы прибором Sherloc в двух зонах — Quartier (дно кратера) и Pilot Mountain (в дельте). Анализ показал интенсивные сигналы, тесно ассоциированные с сульфатами магния и кальция. На Земле такие минералы хорошо известны своей способностью удерживать органику в стабильном состоянии.
Чтобы убедиться, что сигналы действительно исходят от органических молекул, международная группа под руководством Терезы Форнаро из Итальянского национального института астрофизики провела лабораторные эксперименты. В условиях, имитирующих работу Sherloc, удалось воспроизвести аналогичные сигналы, что позволило отнести их к полициклическим ароматическим углеводородам.
Возможное происхождение
Самая реалистичная версия предполагает, что соединения образовались в результате взаимодействия вулканических газов с оксидами железа в магматических породах. Позже они могли быть перенесены жидкостями — возможно, гидротермальными потоками — и закрепиться в сульфатах.
Однако полностью исключить биологическое происхождение пока нельзя. Научная группа отмечает, что найденные соединения могут быть продуктами химической трансформации древних биомолекул, сохранившихся в марсианских минералах.
"Хотя нет прямых указаний на биологический источник этой органики, нельзя исключать, что это продукты преобразования древних биологических молекул", — подчеркнула Тереза Форнаро.
Значение открытия
Новые данные опубликованы в журнале Nature Astronomy. Они дают важные основания для будущих исследований, особенно в свете планов по возвращению марсианских образцов на Землю. Подробный анализ в лабораториях позволит уточнить происхождение органики и приблизит ответ на вопрос о возможности существования жизни на Марсе в прошлом.
Три интересных факта
- Кратер Джезеро выбран для посадки Perseverance потому, что в древности здесь существовало озеро и дельта реки — идеальные места для поиска следов жизни.
- Сульфатные минералы на Земле часто помогают сохранять органические вещества миллионы лет благодаря своей структуре.
- Полициклические ароматические углеводороды, найденные на Марсе, присутствуют и на Земле, где они могут образовываться как естественным образом, так и в результате биологических процессов.
