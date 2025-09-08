Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Красная планета удивила: находка в кратере Джезеро всколыхнула учёных

NASA: в образцах марсианского кратера Джезеро найдены органические вещества

На Красной планете вновь обнаружены органические вещества, и это открытие подогревает интерес к вопросу о том, могла ли жизнь когда-то существовать на Марсе.

Международная команда исследователей, возглавляемая Терезой Форнаро из Национального института астрофизики, опубликовала результаты в журнале Nature Astronomy. Анализ проводился на основе данных марсохода NASA Perseverance, который исследует кратер Джезеро — место, где когда-то, по мнению учёных, текла вода.

Как были получены данные

Основой для работы стали измерения спектрометра Sherloc, установленного на Perseverance. Образцы взяты из двух районов: Quartier (на дне кратера) и Pilot Mountain (в зоне древнего дельта-конуса). Прибор зафиксировал ярко выраженные сигналы, связанные с сульфатами магния и кальция. На Земле именно такие минералы хорошо сохраняют органику.

Чтобы подтвердить, что зафиксированные сигналы действительно относятся к органическим молекулам, эксперименты продолжили в Астробиологической лаборатории INAF во Флоренции. Там, используя аналоги марсианских пород и аналогичные приборы, удалось воспроизвести процессы, происходящие на Марсе. В результате исследователи отнесли найденные соединения к полициклическим ароматическим углеводородам, сохранившимся в сульфатах.

Возможные объяснения

Учёные предполагают, что органические вещества могли появиться в результате взаимодействия магматических газов с оксидами железа в вулканических породах. Позже циркулирующие жидкости — в том числе гидротермальные воды — могли мобилизовать эти соединения и "запечатать" их в сульфатах.

"Хотя не обнаружено никаких доказательств биологического происхождения этого органического вещества, невозможно полностью исключить, что органические вещества, обнаруженные в этих породах, могут образоваться в результате химического преобразования древних биотических соединений", — поясняет астробиолог Тереза Форнаро.

Почему это важно

Два года назад похожие открытия уже вызвали ажиотаж — тогда СМИ писали о "возможных признаках жизни на Марсе". Новые данные укрепляют интерес к гипотезе о том, что на планете могли существовать условия, благоприятные для микробной жизни. Однако окончательные выводы можно будет сделать лишь после возвращения марсианских образцов на Землю.

Учёные подчеркивают: пока эти находки нельзя назвать доказательством жизни. Но каждое новое открытие приближает к пониманию того, какие процессы формировали уникальную геологическую и химическую историю Марса.

