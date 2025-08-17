Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ангар компании SpaceX в Калифорнии
Ангар компании SpaceX в Калифорнии
© spacex.com by Официальный сайт SpaceX is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Контракт с SpaceX меняет планы Европы по освоению Марса

Италия отправит на Марс установки для растений и метеостанцию через SpaceX

Пока мировые правительства спорят за лидерство в освоении Красной планеты, частные компании уже открывают дорогу туда для первых научных миссий.

Итальянское космическое агентство (ASI) стало первым заказчиком, который подписал контракт со SpaceX на доставку своих научных экспериментов на Марс. Хотя высадки на планету у компании Илона Маска ещё не было, сама возможность открывает новую страницу в истории частных космических полётов.

Италия делает ставку на Марс

"Италия отправляется на Марс!", — заявил президент ASI Теодоро Валенте.

По данным ANSA, в груз итальянцев войдут установка для выращивания растений, метеостанция и радиационный датчик.

Министр промышленности Адольфо Урсо добавил: "#СделановИталии на #Марсе".

Со своей стороны президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл объявила об открытии сезона бронирований.

"Забирайтесь на борт! Мы летим на Марс! SpaceX теперь предлагает услуги Starship для полётов на Красную планету", — отметил он.

Вопросы к срокам

Хотя соглашение заключено, точные даты запусков остаются неизвестными. Это ставит под сомнение возможность быстрых перелётов на Марс. Обе стороны, тем не менее, подтвердили намерение реализовывать совместные проекты Mars.

В прошлом месяце ASI уже попало в заголовки мировых СМИ, подписав контракт с Thales Alenia Space о создании первой обитаемой базы на Луне. Итальянцы также активно участвуют в миссиях ESA: они вложили 800 миллионов евро (15,8% бюджета агентства на 2025 год) и готовят к запуску марсоход Rosalind Franklin.

SpaceX на перегоне

SpaceX тем временем продолжает укреплять позиции на рынке запусков. Компания Маска давно сотрудничает с NASA и активно работает с частными клиентами — от OneWeb до AST SpaceMobile. Даже Amazon, несмотря на наличие у Джеффа Безоса собственной Blue Origin, заказала у SpaceX запуск спутников для проекта Kuiper.

Маск открыто говорит о своей цели — колонизации Марса. Однако главным препятствием остаётся Starship. Эта гигантская ракета пока далека от стабильных запусков: серия аварийных испытаний и проблемы с заправкой топлива не позволяют говорить о её полной готовности.

Когда полетят люди?

Starship пока не сертифицирована для полётов с экипажем. Маск признал, что сроки придётся скорректировать.

"Есть небольшая вероятность, что Starship с экипажем на Марс отправится в ноябре/декабре следующего года. Для этого многое должно пройти гладко", — написал он в соцсети.

При этом он добавил, что первый беспилотный полёт состоится лишь через 3,5 года, а пилотируемый — примерно через 5,5 лет. По его словам, самодостаточный марсианский город может появиться только через 20-30 лет.

Италия рискует, но рассчитывает на успех

Сегодня сложно сказать, станет ли энтузиазм итальянцев дальновидной стратегией или поспешным шагом. Но одно ясно: спрос на космические запуски стремительно растёт, и ASI не хочет упускать шанс оказаться в числе первых на Красной планете.

