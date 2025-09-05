Марс на грани: новый минерал предупреждает о скрытой вулканической угрозе планеты

Представьте себе: на поверхности Марса, в местах, где миллиарды лет назад бурлила вода, обнаружен новый минерал. Это открытие меняет наше понимание истории Красной планеты. Давайте разберёмся, как учёные сделали эту находку и что она значит.

История Марса: от океанов к пустыне

Марс сегодня — это холодная пустыня, но около 3,7-3 миллиардов лет назад здесь были моря, реки и озёра. Они исчезли во времена мощных вулканических извержений. Именно тогда сформировалась самая впечатляющая черта рельефа — система каньонов Долины Маринера. Эти разломы тянутся вдоль экватора на 4500 километров и достигают глубины 7 километров. Они, вероятно, возникли из-за растяжения коры под давлением подземной магмы.

На восточной окраине каньонов упал крупный астероид, оставив 280-километровый кратер Хаос Арам. Его хаотичный рельеф с холмами и впадинами намекает на то, что здесь когда-то были огромные запасы подземного льда. Когда лёд растаял, образовалось временное озеро, которое позже испарилось, оставив следы в виде сульфатов — солей серной кислоты.

Необычная находка: новый минерал

Недавно международная команда исследователей опубликовала статью в Nature Communications. Они проанализировали данные, собранные почти 20 лет зондом Mars Reconnaissance Orbiter с орбиты Марса. Метод — спектроскопия: детальный анализ отражения света поверхностью, который помогает распознать вещества по их "отпечаткам".

Около 15 лет учёные наблюдали неизвестное вещество в кратере Хаос Арам и на плато возле каньона Ювента (Juventae Chasma). Теперь его идентифицировали как гидроксисульфат железа (Fe3+SO4OH). Этот минерал образуется из марсианских сульфатов при нагреве минимум до +100°C в присутствии кислорода и воды.

Как он появился?

По мнению исследователей, "кухней" для такого минерала могли стать лава или вулканический пепел в каньоне, а в кратере — геотермальная активность с горячими подземными водами. На Земле этот минерал почти не встречается из-за влажности: он быстро реагирует с водой. На Марсе его появление указывает на период после исчезновения большей части гидросферы, когда планета ещё сохраняла внутреннее тепло от эпизодических извержений.

Несмотря на признаки древнего океана на Марсе, его существование остаётся спорным. Эта находка добавляет новые детали к истории водного прошлого планеты и подтверждает роль вулканизма в формировании поверхности.

Ключевые факты о минерале:

требует нагрева до +100°C и присутствия воды/кислорода.

связан с сульфатами из эпохи испарения озёр.

редок на Земле, но возможен на Марсе после потери воды.

Это открытие подчёркивает, как даже холодная пустыня хранит секреты бурного прошлого.