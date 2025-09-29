Марсианский шлем — больше, чем просто камень: Perseverance нашёл то, что может изменить историю

Марсоход NASA Perseverance, работающий в кратере Джезеро, вновь подарил исследователям находку, вызывающую споры и восхищение. 5 августа 2025 года его камера Mastcam-Z зафиксировала необычный камень, форма которого напоминает средневековый шлем.

Заострённая вершина и узловатая поверхность скалы напоминают доспехи, будто выкованные оружейником. Такие снимки регулярно пополняют "галерею" марсианских чудес, где соседствуют камни в форме пончиков, авокадо и других "знакомых" объектов.

Что показала камера Mastcam-Z

Mastcam-Z — это пара камер с функцией масштабирования, закреплённых на мачте Perseverance. Они позволяют делать снимки с высоким разрешением и создавать стереоизображения, благодаря которым учёные могут изучать рельеф на расстоянии.

На последнем фото отчётливо виден камень под названием Horneflya. Он интересен не столько своей формой, сколько составом: поверхность почти полностью покрыта сферулами — крошечными шарообразными образованиями.

"Этот камень в форме шляпы состоит из сферул… Он отличается не столько формой, сколько тем, что он почти полностью состоит из этих образований", — пояснил Дэвид Эгл, представитель группы Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA.

Сферулы: ключ к разгадке?

На Земле подобные текстуры могут появляться по разным причинам:

химическое выветривание,

осаждение минералов,

вулканические процессы.

Учёные предполагают, что на Марсе сферулы могли формироваться при просачивании подземных вод через осадочные породы. Однако пока нет единого объяснения.

Сравнение возможных процессов

Процесс Где встречается на Земле Возможное проявление на Марсе Химическое выветривание Тропические зоны, пещеры Скалы с узелковой текстурой Осаждение минералов Подземные воды, известняки Сферулы в осадочных породах Вулканическая активность Лава, пепел Стекловидные шарики Движение воды Русла рек, пористые грунты Минеральные сферулы в кратере Джезеро

Галерея марсианских "фигур"

Perseverance и его предшественники уже находили множество причудливых камней:

метеорит, похожий на пончик,

скалу, напоминающую авокадо,

фрагменты с формами, похожими на кости или раковины.

Это проявление парейдолии - свойства мозга видеть знакомые образы в случайных объектах. На Земле мы распознаём лица в облаках или кролика на Луне, а на Марсе — средневековый шлем.

Советы шаг за шагом: как работают с находками

Камера фиксирует необычный объект. Учёные дают ему рабочее имя (например, Horneflya). Анализируют форму и текстуру. Сравнивают с земными аналогами. Отбирают образцы для дальнейшего изучения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать каждую необычную форму как "артефакт цивилизации".

Последствие: рост спекуляций и псевдонауки.

Альтернатива: строго геологический анализ и сбор проб.

Ошибка: игнорировать парейдолию.

Последствие: ложные выводы о природе камня.

Альтернатива: учитывать психологический эффект восприятия.

Ошибка: недооценивать роль подземных вод.

Последствие: упущение возможных доказательств "водного прошлого" Марса.

Альтернатива: включать гидрологические процессы в модели эволюции планеты.

А что если…

…эти сферулы действительно образовались благодаря воде? Тогда находка станет ещё одним доказательством того, что в кратере Джезеро когда-то существовали условия для жизни. Вода могла создавать минералы, сохранять органику и формировать среду, пригодную для микробов.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Уникальная форма, привлекающая внимание Может быть результатом случайного выветривания Сферулы — важный объект для анализа Нельзя подтвердить происхождение без образцов Данные с Mastcam-Z высокого качества Только визуальная информация, без химического анализа Подогревает интерес к миссии Perseverance Риск переоценки "загадочных" снимков

FAQ

Что такое сферулы?

Это небольшие шарообразные образования, встречающиеся в горных породах. Их происхождение может быть разным.

Может ли камень быть доказательством жизни?

Пока нет. Для этого нужны химические анализы, которые Perseverance ещё проводит.

Почему он похож на шлем?

Это визуальная иллюзия — форма и текстура напоминают знакомый объект, но это лишь совпадение.

Мифы и правда

Миф: на Марсе находят предметы древних цивилизаций.

Правда: все "артефакты" объясняются геологией и парейдолией.

Миф: NASA скрывает фото "инопланетных технологий".

Правда: снимки Perseverance доступны в открытом архиве.

Миф: необычные камни редкость.

Правда: на Марсе много причудливых форм, созданных ветром и водой.

Три интересных факта

Камеру Mastcam-Z создали с участием Университета Аризоны и компании Malin Space Science Systems. Perseverance уже собрал более 20 образцов, которые в будущем должны доставить на Землю. Термин "парейдолия" впервые ввёл психолог Карл Лудвиг Кахлер в XIX веке.

Исторический контекст

С 1970-х годов, начиная с миссий Viking, а затем Spirit, Opportunity и Curiosity, люди видят на марсианских фото "лица", "животных" и другие образы. Но наука всегда возвращала внимание к геологии и климату планеты. Perseverance продолжает эту традицию, исследуя кратер Джезеро, где когда-то текла река и было озеро.