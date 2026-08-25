Марс хотят превратить во второй дом человечества: цена такой мечты способна ошеломить

Технические и экономические барьеры делают освоение Марса практически невозможным в обозримом будущем, подчеркнула научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Эксперт скептически оценил перспективы создания постоянных поселений на Красной планете, назвав в беседе с NewsInfo подобные планы фантастикой.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что человечество с высокой вероятностью колонизирует Луну, а затем и Марс. По словам главы госкорпорации, российские и зарубежные специалисты уже изучают потенциальные площадки для жизни вне Земли, и переход к этому этапу развития цивилизации неизбежен.

Моисеев подчеркнул, что на текущий момент человечество освоило только низкую околоземную орбиту, а следующим логичным шагом станет закрепление на спутнике Земли. Однако перенос этого опыта на другие объекты Солнечной системы сопряжен с колоссальными трудностями. При этом ученые уже работают над способами повысить температуру поверхности соседней планеты для упрощения миссий.

"Колонизацией считается создание постоянных поселений. В космосе этого не было. В космосе мы пока освоили или колонизировали только низкую орбиту. Следующий этап — Луна, до пятидесятого года. А вопрос о колонизации Марса под большим вопросом", — пояснил Моисеев.

Специалист отметил, что содержание людей в условиях отсутствия пригодного для дыхания воздуха, воды и защиты от радиации потребует в сотни раз больше ресурсов, чем заселение Антарктиды. Научные задачи на данном этапе гораздо эффективнее решают автоматизированные системы. Сейчас для выполнения миссий все чаще применяются автономные роботы, способные работать без участия человека.

"А зачем нужен Марс? Деньги на это нужны огромные. Это в сто раз труднее, чем, скажем, с Антарктидой, которая не заселена. Там нет воздуха, нет воды, много чего нет. И зачем это нужно? С научными исследованиями прекрасно справляются роботы, много лучше людей работают годами, без перерыва на обед", — рассказал эксперт.

По мнению Моисеева, аргументы о добыче полезных ископаемых также не выдерживают критики из-за сложности доставки грузов на Землю. Ресурсы Луны еще могут быть полезны для дальнейших исследований, но разработка месторождений на Марсе никогда не окупится. Инженеры уже проектируют тяжелую технику для работы со спутниковым грунтом, что выглядит более реалистично.

В то же время биологи указывают на физиологические риски, ведь низкая гравитация губительно сказывается на мышечной ткани человека. Дополнительной проблемой остается испарение воздушной оболочки планеты, что делает невозможным нахождение на поверхности без специальной защиты.

В завершение Моисеев добавил, что концепция запасной планеты несостоятельна, так как земные проблемы автоматически перекочуют в новые поселения, а враждебная среда потребует колоссальных затрат на простое выживание в подземных бункерах.

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