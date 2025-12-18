Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Древние реки на Марсе
Древние реки на Марсе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:27

Марс может вернуться с ответом: образцы с другой планеты несут риск для всей Земли

Возврат образцов с Марса несёт биориски — ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт

Идея доставки марсианских образцов на Землю по-прежнему воспринимается как технологический прорыв, однако за научным интересом скрываются риски, которые могут иметь глобальные последствия. Речь идет о потенциальной биологической угрозе, способной затронуть всю земную биосферу. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя перспективы пилотируемых миссий и возврата образцов с Марса.

Неизвестные формы жизни и пределы науки

По словам ученого, на сегодняшний день у человечества нет убедительных доказательств того, что контакт земной биосферы с возможными внеземными микроорганизмами абсолютно безопасен. Даже если до сих пор не зафиксировано случаев заражения, это не означает, что подобная угроза отсутствует. Научные знания в этой области остаются фрагментарными, а сценарии взаимодействия с неизвестными формами жизни до конца не просчитаны.

"Да, эта опасность существует. Это показало, что опасность заноса каких-то внеземных микроорганизмов действительно существует. Твердого доказательства возможности микробного заражения биосферы Земли тоже нет. Сказать, что отсутствует эта опасность, тоже нельзя", — отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он подчеркнул, что отсутствие прямых подтверждений заражения не следует трактовать как гарантию безопасности. Напротив, неопределенность делает ситуацию более уязвимой, поскольку человечество может столкнуться с угрозой, к которой не готово ни технологически, ни биологически.

Риск необратимых последствий

Особую тревогу, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что в случае негативного развития событий у людей практически нет инструментов для защиты. Неизвестные микроорганизмы могут оказаться неподвластны существующим методам контроля, а иммунных механизмов против них у земных организмов попросту не существует.

"Вот это может привести к катастрофе. Иммунитета точно нет. Нет, не справимся, понимаете, вот такая штука", — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Ученый скептически относится к распространенному предположению о том, что земная биосфера сможет быстро адаптироваться к новым угрозам. По его оценке, надежды на оперативную реакцию науки или естественную устойчивость экосистем выглядят чрезмерно оптимистичными и не подкреплены реальными возможностями.

Марс как вызов, а не только цель

Таким образом, пилотируемые полеты на Марс и программы по возврату образцов, помимо научной ценности, ставят перед человечеством фундаментальные вопросы безопасности. Эйсмонт подчеркивает, что прежде чем переходить к практической реализации подобных миссий, необходимо четко осознавать потенциальные риски и пределы человеческого контроля над биологическими процессами. В противном случае научный прогресс может обернуться последствиями, которые окажутся необратимыми для всей планеты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря — Князев сегодня в 8:49
Он уже близко: что скрывает межзвёздный странник 3I/ATLAS и почему его аномалии не вписываются

Загадочный 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря: сообщения об "аномалиях" разогрели споры — от редкой физики до версий об искусственной природе.

Читать полностью » Инвестиции в ИИ включают человеческий капитал и данные — Ведяхин сегодня в 8:23
В Сбере сравнили ИИ с атомной бомбой: технологический прорыв снова решит, кто в мире будет главным

Сбер сравнил гонку ИИ с ядерными программами XX века и предупредил о формировании "ИИ-клуба", где правила будут задавать технологические лидеры.

Читать полностью » Многощетинковые черви и новые морские звезды обнаружены в Южном океане — Ocean Census сегодня в 5:20
Тёмные воды Южного океана скрывают угрозу: хищные губки и чудовища, которых не ожидали увидеть

Международная экспедиция у берегов Антарктиды сделала сенсационные находки, включая хищную губку, изменяющую представления о жизни в глубоких водах Южного океана.

Читать полностью » В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno сегодня в 2:06
Горы, которые помнят шаги чудовищ: в Альпах проснулась память триасового мира

В Альпах Ломбардии случайно обнаружили тысячи следов динозавров. Находка может изменить представления о жизни и поведении древних гигантов позднего триаса.

Читать полностью » Микропластик переносит гены устойчивости к антибиотикам — Мюррей сегодня в 1:17
Пластик против человечества: как крошечные частицы готовят почву для следующей пандемии

Микропластик может быть не только мусором: на его поверхности формируются биопленки с бактериями и генами устойчивости. Что выяснили ученые в Британии.

Читать полностью » Столкновения в космосе увеличивают количество мусора — The Conversation вчера в 23:04
Космический мусор добрался до людей: трещина в капсуле показала, как близко катастрофа

Космический мусор всё чаще угрожает спутникам и пилотируемым миссиям. Повреждение китайского корабля показало, насколько уязвима орбита и почему миру нужны общие правила.

Читать полностью » В результате изменения климата эпизоды с атмосферными реками могут удвоиться к 2100 году — Earth.com вчера в 21:20
Когда тропики встретились с Антарктидой: таинственные эпизоды, меняющие климат континента

Учёные выяснили, что редкие штормы с переносом влаги всё чаще нарушают привычную погоду Антарктиды. Эти процессы могут серьёзно повлиять на устойчивость ледников в будущем.

Читать полностью » NASA рассчитало разницу во времени между Землёй и Марсом — учёные вчера в 19:25
Время на Марсе сбилось с ритма: Эйнштейн был прав, но никто не ожидал такого

Даже микросекундные различия во времени между Землёй, Луной и Марсом могут стоить NASA миллиарды — учёные выяснили, почему часы на Марсе спешат.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Для цветения цикламену нужна прохлада и рассеянный свет — цветоводы
Экономика
Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева
Авто и мото
Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист
ЮФО
В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов
ЮФО
Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ
Культура и шоу-бизнес
Верховный суд учёл интересы внучки Долиной в споре о квартире
Туризм
Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia
Мир
Дефицит бюджета Украины достиг €55 млрд без новых решений ЕС — The Daily Telegraph
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet