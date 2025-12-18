Марс может вернуться с ответом: образцы с другой планеты несут риск для всей Земли

Идея доставки марсианских образцов на Землю по-прежнему воспринимается как технологический прорыв, однако за научным интересом скрываются риски, которые могут иметь глобальные последствия. Речь идет о потенциальной биологической угрозе, способной затронуть всю земную биосферу. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя перспективы пилотируемых миссий и возврата образцов с Марса.

Неизвестные формы жизни и пределы науки

По словам ученого, на сегодняшний день у человечества нет убедительных доказательств того, что контакт земной биосферы с возможными внеземными микроорганизмами абсолютно безопасен. Даже если до сих пор не зафиксировано случаев заражения, это не означает, что подобная угроза отсутствует. Научные знания в этой области остаются фрагментарными, а сценарии взаимодействия с неизвестными формами жизни до конца не просчитаны.

"Да, эта опасность существует. Это показало, что опасность заноса каких-то внеземных микроорганизмов действительно существует. Твердого доказательства возможности микробного заражения биосферы Земли тоже нет. Сказать, что отсутствует эта опасность, тоже нельзя", — отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он подчеркнул, что отсутствие прямых подтверждений заражения не следует трактовать как гарантию безопасности. Напротив, неопределенность делает ситуацию более уязвимой, поскольку человечество может столкнуться с угрозой, к которой не готово ни технологически, ни биологически.

Риск необратимых последствий

Особую тревогу, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что в случае негативного развития событий у людей практически нет инструментов для защиты. Неизвестные микроорганизмы могут оказаться неподвластны существующим методам контроля, а иммунных механизмов против них у земных организмов попросту не существует.

"Вот это может привести к катастрофе. Иммунитета точно нет. Нет, не справимся, понимаете, вот такая штука", — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Ученый скептически относится к распространенному предположению о том, что земная биосфера сможет быстро адаптироваться к новым угрозам. По его оценке, надежды на оперативную реакцию науки или естественную устойчивость экосистем выглядят чрезмерно оптимистичными и не подкреплены реальными возможностями.

Марс как вызов, а не только цель

Таким образом, пилотируемые полеты на Марс и программы по возврату образцов, помимо научной ценности, ставят перед человечеством фундаментальные вопросы безопасности. Эйсмонт подчеркивает, что прежде чем переходить к практической реализации подобных миссий, необходимо четко осознавать потенциальные риски и пределы человеческого контроля над биологическими процессами. В противном случае научный прогресс может обернуться последствиями, которые окажутся необратимыми для всей планеты.