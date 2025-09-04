Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:45

Марс — архив Солнечной системы: найдены следы столкновений 4,5 миллиарда лет назад

Марс как капсула времени: обнаружены реликвии времён формирования Солнечной системы

Когда речь заходит о тайнах Солнечной системы, чаще всего внимание сосредотачивается на прошлом Земли или загадках далеких экзопланет. Но новые данные показали: в недрах Марса может храниться куда больше секретов, чем предполагали даже самые смелые исследователи. Оказалось, что глубоко под поверхностью Красной планеты скрываются реликтовые фрагменты протопланет, участвовавших в формировании Солнечной системы миллиарды лет назад.

Открытие стало возможным благодаря уникальной миссии NASA InSight, которая работала на поверхности Марса с 2018 по 2022 год. Аппарат был оснащён высокочувствительным сейсмометром, регистрировавшим подземные толчки — марсотрясения. Несмотря на то что работа станции завершилась из-за пыли, полностью покрывшей солнечные панели, учёные получили беспрецедентный массив информации. Эти данные стали основой для настоящего прорыва в понимании внутреннего устройства Марса.

Подземные сигналы из глубины планеты

Исследователи заметили: часть сигналов от марсотрясений вела себя необычно — волны задерживались и изменяли направление. Анализ этих отклонений показал: в мантии планеты есть области с аномально высокой плотностью. В результате удалось обнаружить структуры диаметром до четырёх километров, расположенные почти на полуторкилометровой глубине при температурах свыше 1500 °C.

"Мы никогда прежде не видели внутреннюю часть планеты настолько чётко, перед нами мантия, усеянная древними фрагментами", — отметил планетолог Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона.

Эти находки кардинально меняют представление о том, как формировалась планета. По расчётам, структуры возникли примерно 4,5 миллиарда лет назад, когда Марс переживал серию катастрофических столкновений. Среди космических тел, обрушившихся на молодую планету, могли быть протопланеты — зарождающиеся планетарные тела, из которых складывался облик всей системы.

Почему Марс сохранил следы древности

В отличие от Земли, у Марса нет подвижных тектонических плит. На нашей планете подобные образования быстро разрушаются и уходят вглубь мантии, перерабатываются и исчезают без следа. Марс же оказался своеобразным "архивом", где сохранились структуры в почти первозданном виде. Именно эта неподвижность сделала возможным обнаружение фрагментов столь древнего происхождения.

"Тот факт, что они дошли до наших дней, говорит о крайне медленной эволюции недр Марса", — добавил Хараламбус.

Медленный темп внутренних процессов превращает Марс в естественную капсулу времени, позволяющую изучать этапы формирования планетарных тел.

1300 марсотрясений и карта недр

За четыре года работы сейсмометр InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений. Эти данные позволили не только создать первую детальную карту слоёв планеты, но и выявить новые особенности её строения. Среди них — признаки существования древнего океана под поверхностью, который, возможно, до сих пор хранит воду в жидком или замёрзшем состоянии.

"Мы знали, что Марс хранит следы своего далёкого прошлого, но не ожидали увидеть его историю столь ясно", — подчеркнул инженер Том Пайк из Имперского колледжа Лондона.

Подобные открытия особенно важны для будущих миссий, ведь понимание внутренней структуры планеты напрямую связано с оценкой её обитаемости и возможностями для будущих экспедиций.

Взгляд в прошлое Солнечной системы

Обнаруженные структуры — это не просто "камни в глубине". Они могут быть остатками гигантских столкновений, которые определили будущее всей Солнечной системы. В те далёкие времена небесные тела сталкивались, объединялись или разрушались, формируя планеты и их спутники. Следы этих процессов на Земле давно уничтожены тектоникой, но на Марсе они уцелели. Поэтому каждая новая находка там помогает восполнить недостающие страницы космической истории.

Марс словно хранитель древних воспоминаний: в его мантии запечатлены свидетельства рождения миров. Эти фрагменты дают шанс учёным восстановить картину ранней эволюции системы, а также понять, почему одни планеты стали обитаемыми, а другие — безжизненными пустынями.

Три интересных факта

• В мантии Земли также могли существовать подобные структуры, но движение плит давно уничтожило их следы. Именно поэтому Марс оказался уникальным хранилищем ранней истории.
• Анализ марсотрясений позволил определить толщину марсианской коры — в среднем около 24 километров, что значительно тоньше земной.
• Считается, что в первые миллионы лет после образования Солнечной системы столкновения протопланет происходили настолько часто, что могли полностью менять траектории будущих планет.

