Правда о браке: что на самом деле удерживает людей вместе

Долгие и счастливые отношения строятся не только на страсти. Об этом рассказал социолог, профессор Гарвардского университета и писатель Артур С. Брукс в интервью Daily Mail.

Разрушительный миф

По словам Брукса, одним из самых распространённых заблуждений является мнение, что брак рушится, если супруги перестают регулярно заниматься сексом.

Он отметил, что сексуальное влечение важно, но постоянное стремление поддерживать чувство влюблённости и страсти часто приводит к излишнему напряжению и разочарованию в паре.

Настоящий секрет счастья

"В серьёзных, долгосрочных отношениях именно дружба и ощущение товарищества делают людей по-настоящему счастливыми", — подчеркнул профессор.

По его мнению, именно дружеская основа отношений позволяет супругам сохранять близость, доверие и поддержку друг друга даже спустя годы.

Итог