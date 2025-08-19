Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анна Седокова
Анна Седокова
© commons.wikimedia.org by Юрий Ядров is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 13:01

Седокова рискует потерять недвижимость и деньги: семья Тиммы готовит иск

Семья Яниса Тиммы оспорит брачный договор с Анной Седоковой в суде

Кто бы мог подумать, что брачный контракт способен обернуться судебной тяжбой с многомиллионными последствиями? Именно в такую историю оказалась вовлечена семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшая жена, певица Анна Седокова. Теперь родные спортсмена намерены в суде доказать: подписанный документ не имеет юридической силы.

Судебные планы семьи Тиммы

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова подтвердила, что процесс инициируют уже этой осенью.

"Мы планируем в сентябре обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, чтобы его признали либо недействительным, либо ничтожным", — пояснила юрист.

По её словам, оспаривание договора может привести к пересмотру целого ряда сделок, которые были оформлены на его основании. Если суд примет сторону семьи, Седоковой придётся не только вернуть стоимость некоторых объектов недвижимости, но и возместить обязательства, связанные с проданными квартирами.

Возможные последствия для Седоковой

Ситуация выглядит крайне серьёзной. В случае признания документа ничтожным певица рискует потерять не только часть имущества, но и столкнуться с финансовыми взысканиями. По словам адвоката, в числе претензий — возврат половины или даже полной стоимости недвижимости, приобретённой в браке.

Гаврилова подчеркнула: речь идёт не о желании "раздуть скандал", а о попытке защитить имущественные интересы семьи спортсмена, который при жизни был вовлечён в сложные юридические отношения.

Трагический фон истории

Юридический спор осложняется трагическими обстоятельствами. Всего за неделю до развода с Седоковой Янис Тимма скончался. Утром 17 декабря 2024 года его нашли без признаков жизни в Москве. Ему было всего 32 года.

