Домашний мармелад из красной смородины: съешьте его сразу или закатайте на зиму

Красная смородина идеально подходит для варки мармелада, так как в ней много желирующего вещества - пектина. Такое лакомство можно съесть сразу или закатать в банки на зиму - его вкус и аромат напомнит о тёплом солнечном лете.
Ингредиенты:
- Смородина красная - 600 г.
- Сахар - 800 г.
Приготовление:
- Смородину вымыть, очистить от веточек и высушить на полотенце.
- Поместить ягоды в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на медленный огонь.
- Размять смородину в пюре или измельчить блендером, дать покипеть около 5 минут.
- Протереть массу через сито или дуршлаг, чтобы удалить основную массу косточек.
- Добавить сахар и хорошо перемешать. На медленном огне довести массу до кипения, помешивая, до полного растворения сахара.
- Уварить массу до густого состояния. Для этого кипятим её 15 минут, полностью остужаем (10-12 часов) - и так 4 раза. Проверить готовность мармелада можно по капле: на блюдце она не растекается и хорошо застывает.
- Горячий мармелад перелить в банки и закрыть крышками. Либо разлить в формы, застеленные смазанным маслом пергаментом, и дать застыть, после чего нарезать кусочками и обвалять в сахаре.
Хранить мармелад нужно в прохладном месте. Приятного чаепития!
Фото: Adobe Stock/Maria.
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