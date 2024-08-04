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Как приготовить мармелад из красной смородины: пошаговый рецепт
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Домашний мармелад из красной смородины: съешьте его сразу или закатайте на зиму

Как приготовить мармелад из красной смородины: пошаговый рецепт

Красная смородина идеально подходит для варки мармелада, так как в ней много желирующего вещества - пектина. Такое лакомство можно съесть сразу или закатать в банки на зиму - его вкус и аромат напомнит о тёплом солнечном лете.

Ингредиенты:

  • Смородина красная - 600 г.
  • Сахар - 800 г.

Приготовление:

  1. Смородину вымыть, очистить от веточек и высушить на полотенце.
  2. Поместить ягоды в кастрюлю, добавить 150 мл воды и поставить на медленный огонь.
  3. Размять смородину в пюре или измельчить блендером, дать покипеть около 5 минут.
  4. Протереть массу через сито или дуршлаг, чтобы удалить основную массу косточек.
  5. Добавить сахар и хорошо перемешать. На медленном огне довести массу до кипения, помешивая, до полного растворения сахара.
  6. Уварить массу до густого состояния. Для этого кипятим её 15 минут, полностью остужаем (10-12 часов) - и так 4 раза. Проверить готовность мармелада можно по капле: на блюдце она не растекается и хорошо застывает.
  7. Горячий мармелад перелить в банки и закрыть крышками. Либо разлить в формы, застеленные смазанным маслом пергаментом, и дать застыть, после чего нарезать кусочками и обвалять в сахаре.

Хранить мармелад нужно в прохладном месте. Приятного чаепития!

Фото: Adobe Stock/Maria.

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