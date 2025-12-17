Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фото следов на песке
© https://pixabay.com by Counselling is licensed under Free
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:21

Тревожный знак или обычное явление? Почему море у берегов Турции продолжает удивлять жителей

Море отступило на 20 метров в Мармараэреглиси — Habertürk

Море, которое за считаные часы меняет привычные границы берега, всегда вызывает тревогу у прибрежных жителей. В турецкой провинции Текирдаг именно такую картину наблюдали во вторник: линия воды неожиданно сместилась, оголив участки дна и оставив лодки на суше. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Необычный отлив у берегов Мармараэреглиси

Резкое отступление воды было зафиксировано в районе города Мармараэреглиси, расположенного на побережье Мраморного моря. По данным местных наблюдений, уровень воды снизился настолько, что море отошло от берега примерно на 20 метров. Ранее подобных изменений в этом районе в столь короткие сроки жители не отмечали.

В результате отлива обнажились небольшие участки морского дна, которые в обычных условиях скрыты под водой. В некоторых местах стали заметны маленькие островки, а пришвартованные лодки оказались фактически на суше. Ситуация сразу привлекла внимание горожан и стала активно обсуждаться.

Реакция местных жителей

Произошедшее вызвало обеспокоенность среди населения прибрежного города. Люди опасаются, что столь резкие изменения уровня моря могут быть признаком более серьёзных природных процессов. Особенно тревожно событие выглядело из-за его внезапности и отсутствия предварительных предупреждений.

"Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Жители обеспокоены этим явлением", — говорится в сообщении телеканала Habertürk.

Было ли подобное раньше

Как отмечает телеканал, аналогичное явление уже наблюдалось в регионе в 2023 году. Тогда необычный отлив также вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения в научной среде. Ситуация потребовала разъяснений со стороны специалистов.

Два года назад по этому поводу выступили учёные Обсерватории Кандилли — одного из авторитетных научных центров Турции. Эксперты пришли к выводу, что происходящее носит метеорологический характер и связано с перепадами атмосферного давления, а не с тектоническими процессами.

Связь с землетрясениями исключена

В ходе предыдущих исследований специалисты отдельно подчеркнули, что подобные отливы не имеют отношения к землетрясениям. Эта позиция была озвучена для того, чтобы снизить уровень тревоги среди населения, учитывая сейсмическую активность региона.

Таким образом, несмотря на внешнюю необычность и тревожный характер, явление рассматривается как природный процесс, связанный с погодными факторами. Тем не менее резкое изменение береговой линии вновь напомнило жителям Мраморного моря о том, насколько динамичной может быть морская среда.

