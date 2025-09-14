Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Иллюзия времени
Иллюзия времени
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:51

От хаоса к порядку: марковские часы, которые дают преимущество в понимании квантовой физики

Физик Митчисон: марковские часы помогают отличать классическую физику от квантовой

Представьте, что вы находитесь на пустынном острове, где нет ни часов, ни календаря, но вокруг полно случайных событий — волны набегают на берег, сердце стучит в ритме, а ветер шелестит листвой. Ученые из Королевского колледжа Лондона нашли способ превращать такой хаос в точный механизм измерения времени. Они разработали математические уравнения, которые позволяют строить "часы" на основе марковских процессов — последовательностей, где каждое событие зависит только от предыдущего. Это не просто теория, а настоящий прорыв, помогающий отличать классическую физику от квантовой и даже применять в биологии.

Основы открытия

В основе работы лежит идея, что время можно измерять не только по регулярным циклам, как в обычных часах, но и по статистике случайных событий. Группа физиков под руководством Марка Митчисона вывела формулы, превращающие стохастические процессы — от колебаний на фондовом рынке до биения сердца — в приборы, чья точность ограничена только фундаментальными законами. Это переворачивает представление о том, как мы воспринимаем ход времени, и открывает двери к новым технологиям.

Такие "марковские часы" работают иначе, чем традиционные: они используют хаос для создания порядка. Например, в биологии моторные белки вроде кинезина, двигаясь вдоль микротрубочек клетки, превращают тепловую энергию в ритмичное перемещение. Это как если бы случайные толчки в системе создавали стабильный механизм, подобный тиканью.

Советы шаг за шагом: как моделировать марковские часы

Если вы хотите опробовать эту идею на практике, вот пошаговый гид для теоретической модели. Вам понадобятся инструменты вроде Python с библиотеками NumPy и SciPy для симуляции, или специализированное ПО вроде Mathematica.

  1. Соберите данные случайных событий: например, временные интервалы между волнами или сердцебиениями, используя датчики вроде акселерометров или пульсометров.
  2. Примените марковскую модель: рассчитайте вероятности переходов между состояниями с помощью уравнений, описанных в исследовании.
  3. Вычислите точность: используйте формулы для определения предела, сравнивая с классическими часами.
  4. Протестируйте на биологических данных: моделируйте кинезин с помощью симуляторов клеточных процессов, таких как CellDesigner.
  5. Интегрируйте с реальными устройствами: подключите к атомным часам, как Casio или Garmin модели, для калибровки.

Мифы и правда о измерении времени

Миф: время всегда течет одинаково, независимо от контекста.

Правда: в биологических системах, как в сердце, хаос может создавать ритм, но стресс нарушает его, что приводит к аритмии — здесь помогают приложения вроде HeartMath для мониторинга.

Миф: только квантовые часы самые точные.

Правда: марковские часы устанавливают предел для классических, но комбинация с квантовыми, такими как те, что в смартфонах, дает лучший результат.

Миф: случайные события нельзя использовать для точного измерения.

Правда: ученые доказали обратное с уравнениями, превращающими хаос в порядок, как в моделях фондового рынка с помощью инструментов Bloomberg.

Миф: время дискретно, как энергия.

Правда: исследование показывает, что в классическом мире оно непрерывно, но квантовые эффекты могут вносить дискретность.

FAQ: Вопросы об измерении времени

Как выбрать инструмент для моделирования марковских процессов?

Ищите ПО с открытым исходным кодом, вроде Python-библиотек или Simulink от MATLAB. Для биологии подойдут программы вроде COPASI, которые интегрируют с данными о клетках.

Сколько стоит реализовать такие часы на практике?

Базовая модель с датчиками обойдется в 500-2000 долларов, включая пульсометры Fitbit или акселерометры Arduino. Профессиональные симуляторы — от 100 долларов за софт.

Что лучше: марковские или атомные часы?

Зависит от задачи. Марковские идеальны для анализа хаоса в биологии, а атомные — для высокой точности в навигации, как в Garmin GPS.

А что если…

А что если марковские часы применить к экосистемам? Они могли бы моделировать миграции животных, превращая хаос погоды в предсказуемые паттерны, помогая в охране природы с инструментами вроде Wildlife Insights.

А что если объединить их с ИИ? Это ускорит анализ данных в медицине, предсказывая ритмы сердца точнее, чем традиционные ЭКГ-устройства.

А что если время действительно квантуется? Марковские модели станут ключом к доказательству, открывая новые физические законы.

"Нашей целью было найти минимально необходимые компоненты для создания часов", — пояснил профессор Марк Митчисон.

В заключение, это открытие не только меняет взгляд на время, но и вдохновляет на новые изобретения. Интересный факт: самые точные атомные часы теряют всего секунду за 15 миллиардов лет. Еще один: в биологии кинезин преодолевает расстояние в клетке быстрее, чем ожидалось. И третий: хаос в фондовом рынке можно предсказывать с точностью марковских моделей, улучшая инвестиционные приложения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мозаики II века с павлинами найдены в некрополе на Виа Аппиа Антика сегодня в 20:28

Погребальные тайны Рима: мозаика, которая заставляет задуматься о бессмертии

Археологическая экспедиция раскрывает тайны древнеримских мозаик с символикой бессмертия, открывая новые горизонты в изучении культурного ландшафта Виа Аппиа Антика.

Читать полностью » Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета сегодня в 19:41

Супербактерии наступают, а почва отвечает: новые антибиотики из-под земли могут спасти мир

Ученые нашли способ раскрыть скрытый микробный мир почвы и создать новые антибиотики, обходя традиционные ограничения лабораторного культивирования.

Читать полностью » Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА сегодня в 19:16

Космическая погода бушует: как магнитный цикл Солнца угрожает технологиям и здоровью миллиардов

Узнайте, как 11-летний ритм Солнца влияет на нашу жизнь: от сияний до технологий. Что ждёт Землю в пике активности?

Читать полностью » Древняя ДНК мастодонтов раскрывает миграции: данные учёных Университета Альберты сегодня в 18:56

Мастодонты подсказывают будущее: их древняя ДНК открывает лайфхаки выживания

Новое исследование древней ДНК мастодонтов раскрывает удивительное генетическое разнообразие и масштабные миграции этих гигантов ледникового периода по Северной Америке.

Читать полностью » Трепанация на мумифицированной голове аймара: исследование в Ла-Пасе сегодня в 18:31

Боливийская мумия раскрывает неожиданный поворот: трепанация как ключ к забытому наследию аймара

Удивительное открытие в археологии: мумифицированная голова из Боливии раскрывает секреты древних ритуалов аймара, заставляя переосмыслить наследие

Читать полностью » Астероид 2025 PN7 может стать квазилуной Земли — астрономы ЦМП сегодня в 17:55

Земля обзаводится тайным спутником: крошечный астероид кружит рядом, но не все знают почему

Недавно обнаруженный крошечный астероид 2025 PN7 может стать новым квазиспутником Земли. Что скрывается в его орбите и сколько еще таких гостей летает рядом?

Читать полностью » Нейробиологи описали процесс визуализации связей в мозге с помощью гаджетов и релаксации сегодня в 17:21

Электрические импульсы мозга — это не хаос, а шифр: что произойдёт, если его расшифровать

Ученые из Токийского университета открыли способ картировать скрытые связи в мозге через электрические импульсы. Что это значит для вашего здоровья и какие секреты скрыты внутри?

Читать полностью » Грецкие орехи повышают уровень мелатонина и улучшают качество сна: исследование сегодня в 16:05

Грецкие орехи — калории, которые борются с усталостью: как вредное становится спасением для сна

Исследование раскрывает, как грецкие орехи могут стать вашим союзником в борьбе с бессонницей. Узнайте секреты качественного сна без усилий!

Читать полностью »

Новости
Наука

Космический телескоп JWST обнаружил крошечные красные точки в ранней Вселенной
Садоводство

Как хранить сливы после сбора урожая: основные рекомендации
Туризм

Германия предложила Еврокомиссии сократить число туристических виз для граждан РФ — Известия
Питомцы

Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных
Спорт и фитнес

Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин
Красота и здоровье

Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров
Наука

Генетический анализ урн из Килади: какими были мужчины 1700 лет назад
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet