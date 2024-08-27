Правительство РФ приняло решение начсет маркировки остатков ювелирных изделий

Правительство России приняло решение перенести обязательную маркировку остатков ювелирных изделий с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"С 1 сентября 2025 года на ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, указанные как остатки, будут наноситься двухмерные штриховые коды", — сказано в постановлении.
При этом обязательная маркировка ювелирных изделий, ввезенных в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.
Фото: commons.wikimedia.org/Deb Haaland (public domain)
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