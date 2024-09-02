Названы самые надёжные марки автомобилей с пробегом от 5 до 10 лет

Consumer Reports назвал самые надёжные автомобили с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет

Агентство Consumer Reports представило список самых надёжных марок автомобилей с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет, сообщает Auto.ru.

Лидерами стали Lexus и Toyota, которые на протяжении многих лет имеют стабильно высокие рейтинги надёжности. Эти бренды поломки сведены к минимуму.

Lexus набрал 75 баллов из 100 возможных и стал абсолютным лидером рейтинга.

Toyota получила 72 балла и немного уступила лидеру.

В пятёрку самых надёжных машин с пробегом также вошли Mazda (59 баллов), Acura (57 баллов) и Honda (55 баллов). На другом конце рейтинга оказались Chrysler (27 баллов), Dodge (28 баллов) и Tesla (30 баллов).

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