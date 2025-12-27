Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Партия безалкогольного напитка Aloe Vera была приостановлена к реализации из-за возможной угрозы для здоровья потребителей. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора. Поводом для мер стало подозрение на наличие в продукции технической жидкости, что потребовало немедленного реагирования со стороны надзорных органов.

Решение Роспотребнадзора и меры на рынке

Роспотребнадзор направил требование о приостановлении реализации напитка Aloe Vera производства ООО "Вельта-Пенза" во всех розничных торговых точках до дополнительного уведомления. Одновременно ведомство обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли с просьбой довести до участников рынка, включая маркетплейсы, необходимость полностью исключить дистанционную продажу продукции, которая может не соответствовать требованиям законодательства и создавать риски для здоровья граждан.

Такие меры, как подчеркнули в надзорном ведомстве, носят профилактический характер и направлены на предотвращение возможного вреда потребителям до завершения всех проверок и лабораторных исследований.

Проверка в торговой сети "Магнит"

Поводом для начала разбирательств стала информация, появившаяся 26 декабря в одном из федеральных телеграм-каналов. Сообщалось, что сотрудники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в нескольких бутылках напитка Aloe Vera признаки наличия технической жидкости.

После этого Управление Роспотребнадзора по Москве инициировало внеплановую выездную проверку в отношении АО "Тандер", управляющего торговой сетью "Магнит". В ходе проверки специалисты отобрали 11 образцов напитка из трех различных партий. Все образцы были направлены в испытательно-лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований.

Реакция производителя и региональных ведомств

По итогам первичных мероприятий АО "Тандер" было выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и изъятии из оборота некачественной или потенциально опасной продукции. В ответ на это 26 декабря компания уведомила Роспотребнадзор о полном прекращении продаж напитка с датой изготовления 11 августа 2025 года во всей сети "Магнит".

Параллельно проверочные мероприятия начались и в Пензенской области — в отношении производителя напитка ООО "Вельта-Пенза". О старте проверки была уведомлена прокуратура региона. Производителю выдано предписание о приостановлении реализации всей партии напитка Aloe Vera, находящейся на производстве, до завершения надзорных процедур и получения результатов экспертиз.