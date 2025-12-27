Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Напиток Алоэ Вера
Напиток Алоэ Вера
© magnit.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Маркетплейсам дали стоп-сигнал: напиток Aloe Vera проверяют на серьёзную угрозу

Продажу напитка Aloe Vera приостановили из-за угрозы здоровью — Роспотребнадзор

Партия безалкогольного напитка Aloe Vera была приостановлена к реализации из-за возможной угрозы для здоровья потребителей. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора. Поводом для мер стало подозрение на наличие в продукции технической жидкости, что потребовало немедленного реагирования со стороны надзорных органов.

Решение Роспотребнадзора и меры на рынке

Роспотребнадзор направил требование о приостановлении реализации напитка Aloe Vera производства ООО "Вельта-Пенза" во всех розничных торговых точках до дополнительного уведомления. Одновременно ведомство обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли с просьбой довести до участников рынка, включая маркетплейсы, необходимость полностью исключить дистанционную продажу продукции, которая может не соответствовать требованиям законодательства и создавать риски для здоровья граждан.

Такие меры, как подчеркнули в надзорном ведомстве, носят профилактический характер и направлены на предотвращение возможного вреда потребителям до завершения всех проверок и лабораторных исследований.

Проверка в торговой сети "Магнит"

Поводом для начала разбирательств стала информация, появившаяся 26 декабря в одном из федеральных телеграм-каналов. Сообщалось, что сотрудники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в нескольких бутылках напитка Aloe Vera признаки наличия технической жидкости.

После этого Управление Роспотребнадзора по Москве инициировало внеплановую выездную проверку в отношении АО "Тандер", управляющего торговой сетью "Магнит". В ходе проверки специалисты отобрали 11 образцов напитка из трех различных партий. Все образцы были направлены в испытательно-лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований.

Реакция производителя и региональных ведомств

По итогам первичных мероприятий АО "Тандер" было выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и изъятии из оборота некачественной или потенциально опасной продукции. В ответ на это 26 декабря компания уведомила Роспотребнадзор о полном прекращении продаж напитка с датой изготовления 11 августа 2025 года во всей сети "Магнит".

Параллельно проверочные мероприятия начались и в Пензенской области — в отношении производителя напитка ООО "Вельта-Пенза". О старте проверки была уведомлена прокуратура региона. Производителю выдано предписание о приостановлении реализации всей партии напитка Aloe Vera, находящейся на производстве, до завершения надзорных процедур и получения результатов экспертиз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пандемии повторяются из-за взаимодействия человека и природы — Science Times вчера в 19:35
Следующая пандемия ближе, чем кажется: опасный цикл уже запущен по всей планете

Почему пандемии продолжают повторяться и какие факторы запускают новые вспышки — от экологии до климата и эволюции вирусов в глобальном мире.

Читать полностью » Антипохмельные препараты снимают симптомы, но не убирают вред алкоголя — Виталий Холдин вчера в 18:57
Похмелье можно “убрать” за 15 минут — и именно в этом ловушка, которая бьёт по печени

Врачи раскрывают главные заблуждения о средствах от похмелья и объясняют, почему медикаменты могут усугубить проблему. Узнайте стиль борьбы с похмельем без риска.

Читать полностью » Повышенное давление подразумевает отказ от ряда продуктов — кардиолог Конев вчера в 15:52
Давление растет не из-за возраста: от каких продуктов нужно отказаться при гипертонии

Кардиолог Юрий Конев рассказал NewsInfo от каких привычек и продуктов стоит отказаться при постоянно высоком давлении.

Читать полностью » Замена сливочного масла на растительные спреды снижает смертность — Нурия Дианова вчера в 15:37
Перешла на растительные спреды — теперь знаю, как это повлияло на моё сердце и продолжительность жизни

Замена сливочного масла растительными маслами помогает снизить смертность и риск заболеваний. Узнайте, какие масла наиболее полезны для здоровья и как их правильно использовать.

Читать полностью » Пик гриппа в России смещается на период после каникул — вирусолог Прельяско вчера в 14:58
Грипп берёт паузу на праздники: главный удар придётся уже после Нового года

Пик "гонконгского" гриппа ожидается после новогодних каникул. Вирусолог объяснил, как праздники и школы влияют на рост заболеваемости.

Читать полностью » Брюссельская капуста осложняет пищеварение в новогоднюю ночь — врач Меррифилд вчера в 14:53
Не мясо и не алкоголь: этот новогодний продукт чаще всего вызывает дискомфорт

Новогодние блюда могут навредить пищеварению сильнее обычного. Врач объяснила, какой популярный овощ лучше убрать со стола и чем его заменить.

Читать полностью » Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор вчера в 14:30
Осень принесла риск, но не всплеск: заболеваемость опасной лихорадкой пошла другим путём

Заболеваемость мышиной лихорадкой в России значительно ниже уровней прошлых лет. В Роспотребнадзоре оценили ситуацию как стабильную, несмотря на сезонные подъемы.

Читать полностью » Не существует универсальной схемы для укрепления иммунитета — иммунолог Калинина вчера в 13:56
Когда все вокруг чихают: как поддержать иммунитет в период роста заболеваемости

Иммунолог Наталья Калинина объяснила NewsInfo, можно ли быстро укрепить иммунитет и что для этого нужно делать.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Археологический музей Дельф в Греции показывает колесничего и сфинкса
Наука
ДНК женщины из Истборна показала её британское происхождение — Марш
ДФО
Пункты обогрева и питания открыли в Ленинском районе Владивостока — администрация Владивостока
ДФО
Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — Банк России
ДФО
В Петропавловске-Камчатском ввели усиленный режим уборки снега — Камчатка Сегодня
Общество
Маркетплейсам запретят размещать товары без маркировки в карточках — DEITA.RU
Еда
Горячие бутерброды с яйцом и сыром удачно заменяют сложные блюда на завтрак — кулинары
Спорт и фитнес
Программа тренировки ягодиц исключила силовые тренажёры — Камински фитнес тренер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet