В Московской области с начала 2024 года заключено более 60 соглашений на предоставление субсидий для компенсации затрат при выходе на маркетплейсы. Предприниматели могут получить до 500 тыс. рублей на оплату комиссий, продвижение товаров и доставку, при этом компенсируя до 50% затрат.

Заявки на получение поддержки принимаются в течение года через региональный портал госуслуг. Участвуют 13 крупнейших маркетплейсов. Игорь Брынцалов отметил важность поддержки региона в свете изменений на рынке из-за пандемии COVID-19, которая сократила офлайн продажи, в то время как маркетплейсы стали набирать обороты, сообщает ТАСС.

Фото: мpna.gov.ph/Ben Briones for the Philippine News Agency (public domain)