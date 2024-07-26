В Московской области с начала 2024 года заключено более 60 соглашений на предоставление субсидий для компенсации затрат при выходе на маркетплейсы. Предприниматели могут получить до 500 тыс. рублей на оплату комиссий, продвижение товаров и доставку, при этом компенсируя до 50% затрат.
Заявки на получение поддержки принимаются в течение года через региональный портал госуслуг. Участвуют 13 крупнейших маркетплейсов. Игорь Брынцалов отметил важность поддержки региона в свете изменений на рынке из-за пандемии COVID-19, которая сократила офлайн продажи, в то время как маркетплейсы стали набирать обороты, сообщает ТАСС.
Фото: мpna.gov.ph/Ben Briones for the Philippine News Agency (public domain)
Уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго 17 июля
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Экс-заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков, задержанный по обвинению в коррупции, согласно последней обнародованной налоговой декларации, имел годовой доход в размере 15,2 млн рублей за 2018 год.