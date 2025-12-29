Пункты выдачи в жилых домах лишают опасного ассортимента: под запрет попали неожиданные товары

Хранение и выдача потенциально опасных товаров в жилых домах стало предметом отдельного внимания со стороны экстренных служб. Речь идёт о пунктах выдачи заказов маркетплейсов, которые всё чаще располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Что именно попало под запрет

В МЧС сообщили, что маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах. Соответствующие поручения уже доведены до представителей онлайн-площадок.

При этом в ведомстве уточнили, что из общего запрета предусмотрены исключения. Они касаются медицинских изделий и косметической продукции, которые, несмотря на наличие в составе определённых веществ, не подпадают под ограничения.

Почему приняли такое решение

Как пояснили в МЧС, введение новых требований стало результатом заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в России. В обсуждении участвовали представители крупнейших маркетплейсов, которые были проинформированы о позиции ведомства и рисках, связанных с оборотом пожароопасных товаров.

В министерстве подчеркнули, что размещение подобной продукции в жилых зданиях создаёт дополнительные угрозы при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это касается как скорости распространения огня, так и условий для работы пожарных подразделений.

Аргументы МЧС и последствия для рынка

"Меры направлены на безопасность наших граждан, поскольку реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также безопасность людей", — отметили в МЧС.

В ведомстве напрямую связали новые ограничения с вопросами безопасности.