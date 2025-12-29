Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
маркетплейс
маркетплейс
© freepik.com by creativeart is licensed under Free More info
Главная / Россия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Пункты выдачи в жилых домах лишают опасного ассортимента: под запрет попали неожиданные товары

Маркетплейсам запретили хранить пиротехнику в жилых домах — МЧС России

Хранение и выдача потенциально опасных товаров в жилых домах стало предметом отдельного внимания со стороны экстренных служб. Речь идёт о пунктах выдачи заказов маркетплейсов, которые всё чаще располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Что именно попало под запрет

В МЧС сообщили, что маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, расположенных в жилых домах. Соответствующие поручения уже доведены до представителей онлайн-площадок.

При этом в ведомстве уточнили, что из общего запрета предусмотрены исключения. Они касаются медицинских изделий и косметической продукции, которые, несмотря на наличие в составе определённых веществ, не подпадают под ограничения.

Почему приняли такое решение

Как пояснили в МЧС, введение новых требований стало результатом заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в России. В обсуждении участвовали представители крупнейших маркетплейсов, которые были проинформированы о позиции ведомства и рисках, связанных с оборотом пожароопасных товаров.

В министерстве подчеркнули, что размещение подобной продукции в жилых зданиях создаёт дополнительные угрозы при возникновении чрезвычайных ситуаций. Это касается как скорости распространения огня, так и условий для работы пожарных подразделений.

Аргументы МЧС и последствия для рынка

"Меры направлены на безопасность наших граждан, поскольку реализация пожароопасных товаров в жилых домах может негативно повлиять на развитие пожара, качество тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, а также безопасность людей", — отметили в МЧС.

В ведомстве напрямую связали новые ограничения с вопросами безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Москве 2 января ожидаются морозы на 5–6 градусов ниже нормы — Роман Вильфанд сегодня в 6:06
Январь в Москве начнётся не по плану: погода готовит тревожное сочетание факторов

Начало января в Москве будет сопровождаться устойчивым похолоданием и рекордно низким давлением, предупреждают синоптики.

Читать полностью » В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма вчера в 16:54
Один запуск — большие проблемы: почему Крым встречает Новый год без салютов

В Крыму напомнили о полном запрете салютов и фейерверков на Новый год. МВД разъяснило, какие изделия разрешены и какие штрафы грозят нарушителям.

Читать полностью » В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым вчера в 16:50
Решения, которые заметят не сразу: что принял крымский парламент в 2025 году

Новый гимн, поддержка семей, штрафы за съёмку атак и изменения в налогах — какие законы уже работают в Крыму и что вступит в силу в 2026 году.

Читать полностью » Археологи выявили неизвестное население горного Крыма — археолог Стоянова вчера в 16:43
История полуострова Крым дала сбой: новые находки не укладываются в учебники

Археологи в Крыму нашли следы неизвестного населения горной гряды и масштабную крепость на побережье. Итоги сезона заставляют пересмотреть историю полуострова.

Читать полностью » В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края вчера в 16:34
Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В Краснодарском крае за год построили десятки объектов теплоснабжения и обновили сотни километров сетей. Основной упор сделали на школы и детсады.

Читать полностью » Товарооборот Кубани и Китая вырос на 111 процентов вчера в 16:26
Китай вошёл слишком быстро: что на самом деле происходит с торговлей Кубани

Товарооборот Кубани и Китая за полгода вырос более чем вдвое. Эксперты объяснили, какие товары формируют экспорт и чего ждать дальше.

Читать полностью » Рубль укрепился на 45 процентов за 2025 год — экономист Иноземцев вчера в 16:19
Хвалят валюту — платит бизнес: обратная сторона экономического оптимизма

Укрепление рубля и рост НДС подаются как успех, но экономисты предупреждают о скрытых угрозах для регионов и малого бизнеса Кубани.

Читать полностью » Новогодняя программа охватила курорты Кубани — портал администрации края вчера в 16:11
Горы, море и шоу каждый день: Кубань превращает каникулы в марафон праздников

Сочи, горные курорты и города побережья подготовили масштабную новогоднюю программу. Рассказываем, какие события ждут гостей Кубани с 31 декабря по 11 января.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Российский турист раскритиковал Дубай за высокие цены — ActualNews
Туризм
Почти половина россиян планирует путешествия в 2026 году — Сберстрахование
Садоводство
Регулярное перемешивание ускоряет созревание компоста в огороде — sibkray.ru
Туризм
Число туристов из России на Филиппинах выросло в 2025 году — Павлов
Общество
Услуги Деда Мороза подорожали на 14 процентов в 2025 году — T-Data
Общество
Звенигород называют Подмосковной Швейцарией с XIX века — Турпром
Наука
Нейрохирург Эбен Александер описал загробный мир после комы — Daily Mail
Общество
В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — Правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet