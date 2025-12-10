Секретное досье: почему аналитики и компании называют разные цифры оборотов

Продажи крупнейших российских маркетплейсов продолжают расти двузначными темпами, но ускорение сменилось более спокойной динамикой: за январь-сентябрь 2025 года оборот Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" прибавил 36,4% против 60% годом ранее. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на исследование "Infoline-аналитики". На фоне бурного расширения 2024 года рынок, судя по цифрам, входит в фазу более умеренного роста — и участники не со всеми подсчетами согласны.

Общая динамика: 6 трлн рублей за девять месяцев и "охлаждение" темпа

Суммарный объем продаж трех площадок за январь-сентябрь 2025 года достиг 6 трлн рублей без учета НДС, следует из оценки "Infoline-аналитики". Это на 36,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения: за январь-сентябрь 2024 года совокупные продажи этих маркетплейсов, по данным исследования, выросли на 60% и составили 4,4 трлн рублей.

Более ранние годы в исследовании не приводятся, поэтому тренд в материале описывается на коротком отрезке "год к году". Однако сам контраст — 60% против 36,4% — и стал главным выводом: рост сохраняется, но его скорость заметно снизилась.

Кто рос быстрее: Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет"

В разбивке по компаниям "Infoline-аналитика" оценила выручку Wildberries за 9 месяцев 2025 года в 3,1 трлн рублей при росте на 33,6%. У Ozon (без учета Ozon. travel) показатель, по оценке аналитиков, вырос на 44,3% до 2,4 трлн рублей. "Яндекс Маркет", согласно тем же расчетам, прибавил 17,6% и достиг 404,5 млрд рублей.

При этом публичной поддержки цифр со стороны самих компаний, судя по публикациям, нет. Представители Wildberries & Russ отказались комментировать "Ведомостям" эти данные. А Ozon и "Яндекс Маркет" прямо указывают на расхождения с оценкой "Infoline-аналитики".

Почему компании спорят с оценками и что они приводят взамен

По данным "Ведомостей", Ozon настаивает на другой величине: представитель компании утверждает, что показатель за январь-сентябрь составил 2,9 трлн рублей, а годовой прирост — 50,7%, что выше оценки "Infoline-аналитики". В "Яндекс Маркете" также не подтверждают расчеты аналитиков и отсылают к отчету головной структуры, где выручка сегмента "городских сервисов" (туда включают и e-commerce) за 9 месяцев выросла на 39% до 561,2 млрд рублей.

Получается, что на одном и том же рынке одновременно существуют "внешняя" оценка оборотов и "внутренние" показатели из корпоративной отчетности или комментариев представителей. В таком контексте главный вывод материала формируется не столько вокруг точности каждой цифры, сколько вокруг общей картины: даже при росте в триллионах темп расширения уже не выглядит таким стремительным, как год назад.