Запрет на реализацию миниатюрных аудиоустройств через онлайн-площадки может оказаться неэффективным инструментом в борьбе за академическую честность, считает член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных. В беседе с NewsInfo он подчеркнул, что попытка ограничить доступ к гаджетам является лишь подменой необходимых организационных мер контроля в учебных заведениях.

Ранее в профильных ведомствах начали прорабатывать инициативу по ограничению свободного оборота специфической электроники. В частности, вопрос о том, чтобы запретить продажи микронаушников на маркетплейсах, сейчас активно обсуждается представителями Рособрнадзора совместно с Минцифры.

Ярных пояснил, что логика регуляторов понятна и направлена на минимизацию рисков, связанных с использованием скрытых устройств для обмана на экзаменах, включая взаимодействие с внешними помощниками или современными алгоритмами. Тем не менее, эксперт называет такое решение спорным, поскольку современные алгоритмы в учебном процессе и миниатюризация техники развиваются быстрее, чем законодательные запреты.

По его словам, микронаушники являются абсолютно легальными устройствами с широким спектром законного применения, а их блокировка на конкретных сайтах не перекроет каналы поставок через специализированные магазины.

"Запрет продажи данных устройств через маркетплейсы является, на мой взгляд, подменой организационных мер и мер, которые нужно принимать для контроля и предотвращения списывания для того, чтобы получить честный результат знаний. Это довольно странное и в значительной степени спорное предложение, более того, оно не имеет какой-либо дальнейшей перспективы", — отметил Ярных.

Специалист обратил внимание, что борьба с техническими средствами списывания должна вестись непосредственно в аудиториях. Стоит учитывать, что любой лишний смартфон в кармане на государственной аттестации уже является нарушением, влекущим серьезные последствия для учащегося.

При этом эксперт уверен, что ограничение продаж не решит фундаментальную проблему мотивации обучающихся. Часто погоня за высокими баллами любой ценой свидетельствует о том, что цена поступления становится важнее реального освоения материала.

"Существует масса легальных, нормальных, легитимных способов использования этих устройств. Ради одного процесса запрещать полностью продажу устройств, на мой взгляд, является в некой степени странным и неэффективным способом противодействия списыванию", — добавил эксперт.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Левшин

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