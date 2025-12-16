Кубань на пике спроса: как регион стал лидером по вакансии для маркетологов и PR-специалистов

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года было размещено более 10,4 тыс. вакансий для специалистов в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Это составляет 55% всех вакансий по Южному федеральному округу, что делает Кубань лидером по спросу на такие позиции. Об этом сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru для ЮФО и СКФО, уточнив, что рекордное количество вакансий связано с активным развитием сферы маркетинга в регионе.

Спрос на различные профессии в сфере маркетинга

По данным аналитиков hh.ru, наибольшее количество вакансий приходится на менеджеров по маркетингу — более 3,4 тыс. предложений, что составляет 33% от общего числа. На втором месте дизайнеры-художники с 1,5 тыс. вакансиями (15%), затем идут SMM-менеджеры — почти 1,4 тыс. предложений (13%), и менеджеры по работе с партнерами — 1,2 тыс. вакансий (12%). Аналитики востребованы в меньшем количестве — около 700 позиций, что составляет 7% от общего объема.

Уровень зарплат специалистов по маркетингу

Что касается зарплат, медианная заработная плата маркетологов на Кубани составила 77,3 тыс. рублей. Среди высокооплачиваемых позиций выделяются руководящие должности. Так, директор по маркетингу и PR может рассчитывать на 150 тыс. рублей, руководители отделов маркетинга и рекламы — на 133,9 тыс. рублей, а арт-директор — на 100 тыс. рублей. Менеджеры по маркетингу и PR-менеджеры зарабатывают около 80 тыс. рублей, дизайнеры — 74,7 тыс. рублей, а промоутеры — 60,7 тыс. рублей. На последнем месте по уровню доходов — копирайтеры и SMM-специалисты, чья средняя зарплата составляет 60 тыс. рублей.

Изменения в требованиях к компетенциям специалистов

Директор hh.ru Юг и ЦФО, Марина Качанова, прокомментировала изменения в требованиях к соискателям на рынке труда. По ее словам, сфера коммуникаций на Юге становится всё более технологичной. Если раньше ключевыми soft skills специалистов были креативность и способность выйти на контакт, то сейчас на первый план выходят аналитическое мышление и работа с большими объемами данных. Важным также становится владение ИИ-инструментами и навыки работы с данными, такими как язык запросов (SQL) и построение дашбордов (например, Power BI). Работодатели все чаще ожидают, что маркетологи и PR-специалисты будут использовать нейросети для улучшения своей работы.

В своей речи Качанова отметила, что уже треть сотрудников использует искусственный интеллект для решения рабочих задач. Среди преимуществ таких технологий специалисты выделяют экономию времени (63%), улучшение качества работы (40%) и уверенное использование новых технологий (34%).