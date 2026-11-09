Работодатели получают сотни резюме, а выбирают из пяти: как изменился поиск офисной работы

Максимальная концентрация соискателей в административном секторе связана с процессами автоматизации и структурными изменениями в бизнесе, рассказала партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, почему реальное число откликов на одну позицию может исчисляться сотнями.

Ранее сообщалось, что на одну офисную вакансию в России сейчас приходится в среднем девять резюме. По оценкам аналитиков, конкуренция среди претендентов достигла пиковых значений за последние десять лет. На фоне колоссального объема входящих заявок процесс трудоустройства для специалистов становится все более трудоемким.

Эксперт отметила, что статистические данные о девяти резюме на место являются лишь "средней температурой по больнице" и не отражают реальный накал борьбы за рабочее место. По словам специалиста, в сегменте должностей среднего звена количество откликов на одно объявление нередко достигает пятисот. Такая ситуация характерна для рынка работодателя, где предложение значительно превышает спрос. На этом фоне в банковском секторе и сфере услуг уже фиксируются массовые сокращения сотрудников, что дополнительно увеличивает приток людей на биржи труда.

"Автоматизация при помощи искусственного интеллекта есть, необходимость оптимизации есть, компании банкротятся, на рынок труда выходит большое количество людей. Если ты "синий воротничок", то найти работу гораздо больше шансов, чем представителям любых офисных профессий", — пояснила Смирнова.

Особое внимание эксперт уделила механике подбора персонала. Несмотря на сотни входящих заявок, рекрутеры редко просматривают весь массив данных. Чаще всего специалисты отбирают первые несколько десятков подходящих анкет, из которых на собеседование приглашают лишь пять человек.

Стоит учитывать, что современные алгоритмы нейросетей проверяют резюме еще до того, как они попадут на стол к человеку, отсеивая кандидатов по ключевым словам. Если первичный фильтр не выдает идеального кандидата, компания может перейти к точечному поиску ("хантингу") вручную, игнорируя поток самотечных откликов.

"Иногда тебе пятьсот соискателей откликнулись и никто не подошел. Ты берешь и идешь искать "руками" того, кто тебе подходит. Бывает, экзотическая потребность, которую ты не можешь закрыть теми людьми, которые откликаются", — добавила эксперт.

Ситуация осложняется тем, что компании начали проводить жесткую оптимизацию штата менеджеров, стараясь избавиться от лишних управленческих звеньев. Параллельно с этим наниматели меняют подходы к оценке навыков, и зачастую проверка кандидатов на собеседованиях становится важнее, чем предоставленное ранее портфолио.

В то время как офисный сектор перенасыщен, в промышленности наблюдается обратный тренд, где дефицит рабочих рук вынуждает бизнес бороться за каждого квалифицированного мастера.

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