Статуя жены Марка Цукерберга появилась во дворе его дома

Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан. Об этом он сообщил в Instagram*-аккаунте.

Марк Цукерберг опубликовал 2 фотографии. На них изображена статуя Присциллы Чан, выполненная в бирюзовом цвете. Её дополняет серебряная накидка, которую сделали в форме крыльев.

"Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены", — подписал снимки медиамагнат.

Напомним, что Марк Цукерберг и Присцилла Чан заключили брак в 2012 году. До этого момента она встречались на протяжении 10 лет. Свадьба прошла в их доме в Калифорнии.

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Фото: flickr.com/Anthony Quintano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)