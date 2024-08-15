Статуя жены Марка Цукерберга появилась во дворе его дома

Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан. Об этом он сообщил в Instagram*-аккаунте.
Марк Цукерберг опубликовал 2 фотографии. На них изображена статуя Присциллы Чан, выполненная в бирюзовом цвете. Её дополняет серебряная накидка, которую сделали в форме крыльев.
"Возвращаем римскую традицию создания скульптур своей жены", — подписал снимки медиамагнат.
Напомним, что Марк Цукерберг и Присцилла Чан заключили брак в 2012 году. До этого момента она встречались на протяжении 10 лет. Свадьба прошла в их доме в Калифорнии.
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Фото: flickr.com/Anthony Quintano (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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