У Лили Рейнхарт появился новый "папа": на съёмках "Хэл и Харпер" случилось то, чего не покажут в сериале
Создатели и актёры нового сериала "Хэл и Харпер" делятся закулисными историями, но особое внимание поклонников привлекла дружба, которая возникла между исполнителями главных ролей и Марком Руффало. Атмосфера на съёмочной площадке напоминала семейную — и не только потому, что по сюжету Руффало играет отца героев.
Когда Лили Рейнхарт и Купер Райфф впервые узнали, что работать им предстоит с обладателем множества наград и четырёхкратным номинантом на "Оскар", они признались, что испытывали лёгкое волнение. Однако уже в первый день съёмок оно растаяло. По словам актёров, Руффало оказался человеком, с которым невозможно чувствовать дистанцию.
"Он очень легкий, очень душевный человек, и находиться рядом с ним так здорово — у него просто очень, очень доброе сердце, и правда он открыт ко всем", — отметил режиссёр и сценарист Купер Райфф.
Его слова объясняют, почему актёры так быстро стали близки. На площадке не было разделения на "звёзд" и начинающих исполнителей — Руффало относился ко всем с одинаковым уважением и вниманием. Райфф признался, что благодаря этому атмосфера в команде была тёплой, как в настоящей семье.
"Он наш папа", — сказала актриса Лили Рейнхарт.
Эта простая фраза стала своеобразным девизом съёмочной группы. Лили вспоминала, что, узнав о новой номинации Марка на "Оскар", не сдержала эмоций и буквально закричала от радости: "Папа!" — именно так теперь называют актёра коллеги по проекту.
Тёплый климат на площадке
В сериале "Хэл и Харпер" Руффало играет сложного, но доброго отца, вокруг которого разворачиваются основные события. По словам актёров, он сумел перенести эту заботу и на съёмочный процесс. Рейнхарт отмечает, что Марк был не просто коллегой, а настоящим наставником: подсказывал, как раскрыть эмоцию в сцене, но делал это мягко, без давления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: слишком строгое следование сценарию.
→ Последствие: кадр получается "мертвым".
→ Альтернатива: позволить актёрам жить в моменте — это делает историю настоящей.
• Ошибка: напряжённая атмосфера на съёмках.
→ Последствие: теряется энергия и доверие.
→ Альтернатива: поддерживающая среда, где каждый чувствует себя нужным — именно такую атмосферу создал Руффало.
А что если…
А что если Марк Руффало решит больше не сниматься в супергеройских блокбастерах и полностью сосредоточится на проектах вроде "Хэл и Харпер"? Фанаты уверены, что его глубокие драматические роли способны вызвать не меньше эмоций, чем образы Халка.
Мифы и правда
• Миф: Руффало строго контролирует коллег на съёмках.
• Правда: напротив, он известен тем, что создаёт лёгкую атмосферу, где каждый может проявить себя.
• Миф: между актёрами часто бывают конфликты.
• Правда: в "Хэл и Харпер" все участники отмечали необычайную дружелюбность и поддержку.
• Миф: Рейнхарт и Райфф не общались вне съёмок.
• Правда: они до сих пор поддерживают контакт и называют друг друга "семьёй".
Исторический контекст
Марк Руффало давно известен не только как супергерой, но и как актёр, выбирающий социально значимые роли. Его фильмы "В центре внимания" и "Тёмные воды" поднимали серьёзные темы — от журналистских расследований до экологии. Теперь же он обращается к внутреннему миру семьи, где не нужно спасать мир, но нужно спасать чувства.
Купер Райфф, в свою очередь, известен как молодой режиссёр, который предпочитает камерные истории. Его предыдущие работы — "Cha Cha Real Smooth" и "Shithouse" — получили высокие оценки за искренность и реалистичность.
