Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:10

У Лили Рейнхарт появился новый "папа": на съёмках "Хэл и Харпер" случилось то, чего не покажут в сериале

Лили Рейнхарт назвала Марка Руффало "папой" съёмочной площадки "Хэл и Харпер"

Создатели и актёры нового сериала "Хэл и Харпер" делятся закулисными историями, но особое внимание поклонников привлекла дружба, которая возникла между исполнителями главных ролей и Марком Руффало. Атмосфера на съёмочной площадке напоминала семейную — и не только потому, что по сюжету Руффало играет отца героев.

Когда Лили Рейнхарт и Купер Райфф впервые узнали, что работать им предстоит с обладателем множества наград и четырёхкратным номинантом на "Оскар", они признались, что испытывали лёгкое волнение. Однако уже в первый день съёмок оно растаяло. По словам актёров, Руффало оказался человеком, с которым невозможно чувствовать дистанцию.

"Он очень легкий, очень душевный человек, и находиться рядом с ним так здорово — у него просто очень, очень доброе сердце, и правда он открыт ко всем", — отметил режиссёр и сценарист Купер Райфф.

Его слова объясняют, почему актёры так быстро стали близки. На площадке не было разделения на "звёзд" и начинающих исполнителей — Руффало относился ко всем с одинаковым уважением и вниманием. Райфф признался, что благодаря этому атмосфера в команде была тёплой, как в настоящей семье.

"Он наш папа", — сказала актриса Лили Рейнхарт.

Эта простая фраза стала своеобразным девизом съёмочной группы. Лили вспоминала, что, узнав о новой номинации Марка на "Оскар", не сдержала эмоций и буквально закричала от радости: "Папа!" — именно так теперь называют актёра коллеги по проекту.

Тёплый климат на площадке

В сериале "Хэл и Харпер" Руффало играет сложного, но доброго отца, вокруг которого разворачиваются основные события. По словам актёров, он сумел перенести эту заботу и на съёмочный процесс. Рейнхарт отмечает, что Марк был не просто коллегой, а настоящим наставником: подсказывал, как раскрыть эмоцию в сцене, но делал это мягко, без давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: слишком строгое следование сценарию.
→ Последствие: кадр получается "мертвым".
→ Альтернатива: позволить актёрам жить в моменте — это делает историю настоящей.

• Ошибка: напряжённая атмосфера на съёмках.
→ Последствие: теряется энергия и доверие.
→ Альтернатива: поддерживающая среда, где каждый чувствует себя нужным — именно такую атмосферу создал Руффало.

А что если…

А что если Марк Руффало решит больше не сниматься в супергеройских блокбастерах и полностью сосредоточится на проектах вроде "Хэл и Харпер"? Фанаты уверены, что его глубокие драматические роли способны вызвать не меньше эмоций, чем образы Халка.

Мифы и правда

Миф: Руффало строго контролирует коллег на съёмках.
Правда: напротив, он известен тем, что создаёт лёгкую атмосферу, где каждый может проявить себя.

Миф: между актёрами часто бывают конфликты.
Правда: в "Хэл и Харпер" все участники отмечали необычайную дружелюбность и поддержку.

Миф: Рейнхарт и Райфф не общались вне съёмок.
Правда: они до сих пор поддерживают контакт и называют друг друга "семьёй".

Исторический контекст

Марк Руффало давно известен не только как супергерой, но и как актёр, выбирающий социально значимые роли. Его фильмы "В центре внимания" и "Тёмные воды" поднимали серьёзные темы — от журналистских расследований до экологии. Теперь же он обращается к внутреннему миру семьи, где не нужно спасать мир, но нужно спасать чувства.

Купер Райфф, в свою очередь, известен как молодой режиссёр, который предпочитает камерные истории. Его предыдущие работы — "Cha Cha Real Smooth" и "Shithouse" — получили высокие оценки за искренность и реалистичность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра вчера в 19:51
Любовь не выдержала света софитов: как сгорел брак Лили Аллен и звезды "Очень странных дел"

Лили Аллен выпустила альбом, в котором рассказала о личной драме. Что известно о романе её мужа с художницей по костюмам и как певица пережила разрыв?

Читать полностью » BTS выпустят новый альбом в марте 2026 года — Bloomberg вчера в 18:57
После тишины — взрыв: BTS готовят шоу, которое может переписать историю поп-культуры

BTS возвращаются после долгого перерыва с новым альбомом и мировым туром. Что известно о грядущем релизе и чем он может удивить фанатов?

Читать полностью » Актриса Деми Мур снималась в вчера в 17:58
Голливудская буря внутри: как Деми Мур снималась, когда под сердцем билось новое сердце

Во время съёмок культового фильма Деми Мур пережила период, который стал испытанием и вдохновением одновременно. Как беременность сделала актрису символом силы и профессионализма?

Читать полностью » Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо подтвердили отношения вчера в 16:55
Париж стал сценой признания: как Кэти Перри и Трюдо превратили слухи в реальность

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили слухи о романе, появившись вместе на дне рождения певицы в Париже. Почему этот вечер стал для них особенным?

Читать полностью » 63-летний Джон Бон Джови заявил, что влюбился во внучку с первого взгляда вчера в 15:45
Герой стадионов стал дедушкой: как Джон Бон Джови растаял от счастья

Легендарный рок-музыкант рассказал, как впервые стал дедушкой и почему это чувство изменило его взгляд на жизнь и музыку.

Читать полностью » Айла Фишер призналась, что была в шоке от развода Николь Кидман и Кита Урбана вчера в 14:39
Голливуд треснул по шву: Айла Фишер не сдержала эмоций после развода Николь Кидман и Кита Урбана

Айла Фишер рассказала, что была шокирована разводом Николь Кидман и Кита Урбана — и поделилась собственными переживаниями после 23 лет брака.

Читать полностью » Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь сблизились после расставания — People вчера в 13:18
Без обложек и клятв: что удержало Меган Фокс рядом с тем, от кого она бежала

После громкого расставания Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь проводят время вместе. Что их сблизило — чувства или родительские обязанности?

Читать полностью » Джордж Клуни рассказал, что Фрэнк Синатра наорал на него в начале карьеры вчера в 12:02
Когда бог сцены теряет терпение: что сказал Синатра юному Клуни

Джордж Клуни вспомнил, как Фрэнк Синатра однажды сделал ему выговор. Этот случай стал для актера уроком, который повлиял на всю его карьеру.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования показали, что спокойный голос ускоряет приручение пугливых кошек
Садоводство
Энтомолог Мэтт Бертоне: пожелтение листьев часто вызывает паутинный клещ, а не нехватка воды
Красота и здоровье
Главврач Наталья Савицкая назвала главные факторы риска инсульта и способы профилактики
Авто и мото
Двигатель автомобиля самоочищается при разгонах до 4–5 тысяч оборотов
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о намерении завершить карьеру в шоу-бизнесе и заняться юриспруденцией
Авто и мото
Toyota представит электрическую и бензиновую версии суперкара GR в 2026 году
Спорт и фитнес
Тренировочный план Милютина Николича стал основой системы Street Workout
ДФО
Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet