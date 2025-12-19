Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:17

Не съел котлету — готовь ответ: чиновник считает, что это может разрушить брак и закон

Отказ в сексе признали эмоциональным насилием в Гане — Ghana Web

Заявление полицейского чиновника в Гане вызвало обсуждение из-за необычной для публичной повестки трактовки семейных конфликтов. В интервью прозвучала мысль, что отказ в интимной близости может рассматриваться не как личное решение, а как основание для обращения в полицию. Об этом сообщает Ghana Web.

Что сказал представитель полиции

Помощник комиссара полиции области Оти Деннис Фиакпуи заявил, что отказ супругов друг другу "в постели" может быть приравнен к эмоциональному насилию. По его словам, подобное поведение подпадает под нормы уголовного кодекса и может трактоваться как нарушение закона о домашнем насилии.

Фиакпуи подчеркнул, что речь идет не только о ситуации, когда женщина отказывает мужчине. По его утверждению, аналогичный подход возможен и в обратном случае, если муж отвергает супругу. При этом он отдельно указал на санкции: в подобных ситуациях, как сказал чиновник, отказ может повлечь тюремное наказание сроком до двух лет.

Когда, по версии чиновника, стоит обращаться в полицию

По словам Фиакпуи, если жена отказывает мужу в сексе, тот "может смело" сообщить об этом в полицейское отделение как о преступлении. Он добавил, что и женщина, по его утверждению, может обратиться в полицию, если муж отвергает ее ласки. В качестве примеров он также назвал ситуации, когда супруг отказывается есть приготовленную ей еду и тем самым, по формулировке чиновника, делает женщину несчастной и причиняет эмоциональную боль.

Таким образом, в изложении представителя полиции бытовые конфликты и отказ от привычных семейных практик могут интерпретироваться как эмоциональное насилие. Ghana Web отмечает, что подобные оценки со стороны правоохранителя опираются на положения уголовного законодательства и рамки закона о домашнем насилии.

Как это объясняется юридически

Фиакпуи связывает свою позицию с тем, что эмоциональный вред может рассматриваться как форма насилия в семье. В этом контексте он и предлагает приравнивать отказ в близости к правонарушению. При этом в его комментарии подчеркивается именно возможность квалификации таких случаев по уголовным нормам.

Заявление стало примечательным из-за того, что затрагивает сферу личных отношений и предлагает рассматривать ее через призму уголовного права. Ghana Web приводит позицию чиновника как пример того, как тема домашнего насилия может трактоваться максимально широко.

