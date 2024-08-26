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Фернандес заявил об отказе от предложения
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Марио Фернандес заявил, что отказался от предложения Зенита о продлении контракта

Фернандес заявил об отказе от предложения "Зенита" на заключение контракта

Марио Фернандес впервые рассказал о причинах своего ухода из "Зенита". Как оказалось, дело было в том, что стороны не смогли договориться об условиях нового контракта. Хотя клуб предлагал продлить соглашение, Фернандес отказался.

24 июля "Зенит" официально объявил об уходе 33-летнего бразильца. Он присоединился к команде летом 2023 года и провёл 18 матчей без результативных действий. До этого его агент говорил, что футболист планирует оставаться в России.

Фернандес, имеющий российское гражданство, подписал контракт с "Зенитом" до июня 2025 года с возможностью продления на год. До перехода в петербургский клуб он успешно выступал за бразильские "Интернасьонал" и "Гремио", а также за московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионских титула, Кубок и три Суперкубка России.

Теперь его будущее остаётся неизвестным, и фанаты гадают, где он продолжит карьеру.

Фото: From Wikimedia Commons/ Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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