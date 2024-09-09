Маск согласился с выводами Драги о конкурентоспособности ЕС

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск согласился с умозаключениями по поводу конкурентоспособности Европейского союза, приведёнными в докладе, который готовил для Европейской комиссии экс-премьер Италии Марио Драги. Об этом он уведомил подписчиков в социальной сети X.
Как написал у себя в социальных сетях гендиректор и архитектор продукта компании Tesla, критические суждения итальянского экономиста и государственного деятеля верны. Внимательный пересмотр законов международного экономико-политического объединения — Европейского союза — с целью ликвидации бесполезных и совершенствования деятельности в европейских государствах улучшил бы экономический рост, а также усилил бы конкурентоспособность. Всё должно быть основано на законе, подытожил он.
Доклад, который был сделан для высшего органа исполнительной власти Европейского союза Марио Драги, акцентирует внимание на злободневных проблемах развития Европейского союза. В их числе демографическая проблема, приостанавливающийся экономический рост, вялость ОПК Европы и многое другое. По мнению итальянского государственного деятеля, если союз не найдёт выход из данных проблем, то, вполне вероятно, утратит смысл собственного существования.
Фото: DVIDS / Justin Pacheco (Public Domain Dedication)
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