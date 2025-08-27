Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глубоководные организмы у гидротермального источника
Глубоководные организмы у гидротермального источника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:08

Эволюционный парадокс: как морские черви превратили яд в оружие выживания

Морские черви раскрывают секрет выживания в токсичных гидротермальных источниках

Морские черви, обитающие вблизи гидротермальных источников, демонстрируют удивительную способность выживать в условиях экстремальной токсичности. Исследования, проведённые учёными из Института океанологии Китайской академии наук (CAS), раскрывают новые механизмы, позволяющие этим организмам обезвреживать ядовитые вещества, такие как мышьяк и сульфиды, присутствующие в их среде обитания.

Результаты работы были опубликованы в престижном журнале PLOS Biology и открывают новые горизонты в понимании адаптационных стратегий морских беспозвоночных.

Обитатель самых горячих зон гидротермальных источников

Изученный вид червей, известный как Paralvinella hessleri, является уникальным представителем фауны гидротермальных источников западной части Тихого океана. Эти участки характеризуются выбросами горячей воды, насыщенной минералами и токсинами. В таких условиях концентрация сульфидов и мышьяка достигает значительных уровней — иногда более 1% от общей массы червя. Несмотря на это, P. hessleri не только выживает, но и активно процветает, что вызывает интерес у учёных.

Для выяснения секретов выживания этих морских организмов команда Ли использовала современные методы микроскопии, анализа ДНК и белков, а также химического анализа. Благодаря этим технологиям удалось обнаружить ранее неизвестный механизм детоксикации. Установлено, что черви накапливают частицы мышьяка в клетках кожи, где они взаимодействуют с сульфидами из гидротермальных вод. В результате образуются небольшие скопления жёлтого минерала — аурипигмента.

Роль аурипигмента в детоксикации

Обнаружение аурипигмента стало ключевым моментом в понимании стратегии выживания P. hessleri. Этот минерал не только служит свидетельством накопления токсинов внутри организма, но и участвует в их обезвреживании. Внутриклеточные гранулы жёлтого цвета помогают червю нейтрализовать опасные соединения мышьяка и сульфидов, превращая их в менее опасные формы. Такой механизм позволяет организму избегать токсического воздействия веществ и поддерживать жизнедеятельность в экстремальных условиях.

Интересно отметить, что родственные виды червей и некоторые виды улиток, обитающие в тех же регионах Тихого океана, также демонстрируют способность накапливать высокие концентрации мышьяка. Однако механизм детоксикации у Paralvinella hessleri отличается своей уникальностью благодаря образованию аурипигмента — редкого природного минерала. Это свидетельствует о том, что эволюция создала у этого вида особую стратегию адаптации к ядовитой среде.

Впечатления исследователей

Соавтор исследования доктор Хао Ван поделился своими впечатлениями от экспедиции: "Когда я впервые увидел ярко-жёлтых червей Paralvinella hessleri на экране ROV (подводного робота), меня поразила их яркость и контрастность на фоне белой биоплёнки и тёмного ландшафта гидротермальных источников. Было трудно поверить, что такие организмы могут не только выживать, но и активно процветать в такой ядовитой среде".

Интересно отметить связь между природой и историей искусства: аурипигмент — это минерал золотистого цвета, который использовался художниками Средневековья и эпохи Возрождения для создания дорогих красок. Этот факт подчёркивает уникальность природных соединений и их ценность для человеческой культуры.

Методы идентификации минералов

Для точного определения внутриклеточных гранул учёные использовали сочетание микроскопии, спектроскопии и рамановского анализа — современного метода спектроскопии для изучения молекулярной структуры веществ. Эти технологии позволили выявить состав аурипигмента и понять его роль в механизмах детоксикации.

Авторы исследования выражают надежду на то, что их открытия помогут пересмотреть существующие представления о взаимодействии морских беспозвоночных с токсичными элементами окружающей среды. Возможности использования подобных механизмов для биотехнологий или экологической очистки уже обсуждаются учёными по всему миру.

Интересные факты о морских червях и гидротермальных источниках

1. Гидротермальные источники являются одними из самых экстремальных экосистем на планете — температура воды там может достигать 400°C при наличии богатых минералами потоков.
2. Paralvinella hessleri обладает способностью к быстрому восстановлению тканей после повреждений благодаря особым белкам-термопротекторам.
3. Исследования показывают, что некоторые виды морских беспозвоночных используют токсичные элементы как источник энергии или для защиты от хищников.

Морские черви Paralvinella hessleri демонстрируют удивительные адаптационные стратегии для выживания в условиях высокой токсичности гидротермальных источников Тихого океана. Обнаружение механизма накопления и преобразования мышьяка внутри клеток открывает новые перспективы для изучения биологических способов борьбы с ядами и загрязнением окружающей среды. Эти открытия подтверждают важность изучения экстремофильных организмов для развития новых технологий и расширения знаний о жизни на Земле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологический прорыв в Чехии: клад кельтов сопоставим с крупнейшими центрами Европы сегодня в 6:08

22 000 мешков с сокровищами: археологическая сенсация в Чехии меняет представление о кельтах

В Чехии обнаружен клад кельтской эпохи Латена. Раскопки выявили поселение II века до нашей эры с золотыми и серебряными монетами, что беспрецедентно для региона.

Читать полностью » Учёные обнаружили кислород без света: как тёмный кислород меняет науку сегодня в 5:44

Ошибка приборов или революция — спор из-за открытия, которое может изменить экологию Земли

Открытие "тёмного кислорода" в океанских глубинах ставит под сомнение традиционные представления о производстве кислорода. Учёные готовят экспедиции, а горнодобывающие компании опасаются последствий.

Читать полностью » Лазерная обработка вольфрама позволила создать более эффективные солнечные генераторы сегодня в 4:55

Солнечные генераторы вышли на новый уровень: эффективность выросла в 15 раз благодаря неожиданному материалу

Учёные нашли способ увеличить эффективность солнечных генераторов в 15 раз благодаря "чёрному металлу", созданному с помощью лазера.

Читать полностью » Астрономы обнаружили 300 объектов с аномальной яркостью после Большого взрыва сегодня в 3:11

В глубинах космоса нашли сотни ярких объектов — астрономы растерялись от увиденного

Астрономы нашли сотни таинственных объектов во Вселенной, яркость которых ставит под сомнение современные теории о рождении первых галактик.

Читать полностью » Эксперты NASA планируют орбитальную миссию к Плутону в 2029–2032 годах сегодня в 2:46

К Плутону готовят экспедицию, которая перевернёт наше представление о планетах

NASA готовит проект "Персефона" — миссию, которая может открыть тайну подземного океана Плутона и продлиться более полувека.

Читать полностью » Первая в истории пересадка свиного лёгкого человеку проведена в Китае — Clonorgan Biotechnology сегодня в 1:26

Китайские врачи решились на невозможное — результат ошеломил всех

Учёные впервые пересадили человеку лёгкое свиньи. Эксперимент длился девять дней и показал, какие барьеры ещё предстоит преодолеть медицине.

Читать полностью » NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов сегодня в 0:16

NASA доставила на Землю астероидную пыль — открытия ошеломили даже исследователей

Учёные обнаружили в образцах астероида Бенну звёздную пыль и органику старше Солнечной системы, что может пролить свет на истоки жизни на Земле.

Читать полностью » Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы вчера в 23:19

286 000 лет назад в Европе жили не только неандертальцы: кто ещё

Новое исследование определяет возраст черепа из Петралоны в 286 000 лет, подтверждая сосуществование нескольких человеческих групп в Европе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Лактация после установки грудных имплантов: главное о сохранении функции
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самюэль Бекуртни назвал комплекс упражнений для укрепления спины и сужения талии
Еда

Как приготовить пирог с помидорами и сыром: пошаговая инструкция
Садоводство

Секреты салата: когда собирать урожай и нужно ли затенение для нежного вкуса
Спорт и фитнес

Натан Холладэй: физические упражнения при синдроме хронической усталости могут быть опасны
Садоводство

Вторая жизнь вещей: 11 идей для сада, которые вы найдете в ванной комнате
Еда

Приготовление маффинов на кефире: рекомендации по выбору ингредиентов и техники
Наука и технологии

Учёные описали новый вид морских санитаров с глубины 200 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru