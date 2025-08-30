Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Wärtsilä RT flex96C
Wärtsilä RT flex96C
© YouTube/Mechanical Education by Wärtsilä is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

Мотор чудовище: один поршень весит 5 тонн, а топлива уходит тоннами в час

Двигатель Wärtsilä RT flex96C развивает мощность 108 тысяч лошадиных сил

На суше мы привыкли восхищаться гиперкарами: 1500 лошадиных сил у Bugatti или даже 2000 у электрических суперкаров кажутся пределом человеческой инженерии. Но это лишь иллюзия. Настоящий чемпион по мощности вовсе не стоит в автосалонах — он скрыт в трюмах океанских гигантов.

Механический титан от Wärtsilä

Финская компания Wärtsilä, специализирующаяся на энергетических и морских технологиях, создала дизельный двигатель RT flex96C — настоящий шедевр инженерной мысли. Его размеры поражают: длина — 27 метров, высота — 13,5, а вес — 2300 тонн.

С 2006 года этот турбодизель приводит в движение контейнеровоз Emma Maersk длиной почти 400 метров. Фактически двигатель представляет собой механический город: 14 цилиндров, каждый диаметром почти метр, рабочий объём — 25 480 литров. Один только поршень весит 5 тонн, а коленчатый вал — все 300.

Характеристики, которые невозможно сравнить с автомобилями

RT flex96C оснащён современной системой Common Rail и работает на смеси тяжёлого топлива и масла. Его мощность достигает 108 000 лошадиных сил при 102 оборотах в минуту, а крутящий момент равен 7,6 миллиона Н·м. Для понимания — даже десять самых сильных автомобильных двигателей вместе не приблизятся к этим значениям.

Такой потенциал позволяет судну весом 171 тысяча тонн разгоняться до 27 узлов, или примерно 50 км/ч — скорости, сравнимой с современными пассажирскими лайнерами.

Цена скорости и мощности

Расход у этого чудовища соответствующий: 3,8 литра топлива каждую секунду, что в пересчёте — почти 14 тонн в час. Однако тепловой КПД впечатляет: более 50%, тогда как лучшие автомобильные дизели едва выходят за 40%.

Цена такого двигателя также колоссальна: его создание занимает около года и может обойтись более чем в 20 миллионов евро. Обслуживание — отдельная история, способная обернуться настоящим кошмаром для владельцев.

Экология и масштаб

Нагрузка на экологию от таких установок огромна. Несколько кораблей с двигателем Wärtsilä загрязняют атмосферу не меньше, чем все автомобили мира вместе. И это ещё одно напоминание, что морская индустрия — это иной масштаб, где привычные автомобильные стандарты кажутся детской игрушкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин сегодня в 9:36

Государство "запустило мотор": льготы оживили рынок, где продажи уже падали

Более 80 тысяч машин купили по льготным кредитам в 2025 году, а государство уже готовит дополнительные миллиарды на поддержку авторынка.

Читать полностью » Эксперт Шелков: машину с заменённым двигателем без маркировки не поставят на учёт в ГАИ сегодня в 5:15

Машину могут забрать прямо на регистрации: чем опасна замена двигателя

Замена двигателя может обернуться отказом в регистрации автомобиля. Эксперт объяснил, в каких случаях мотор изымут и почему владельцам стоит быть настороже.

Читать полностью » Автоэксперт рассказал о скрытой функции стеклоподъёмников для закрытия окон без запуска двигателя сегодня в 4:55

Стеклоподъёмники с секретом: зачем держать кнопки дольше обычного

Многие водители не подозревают, что их авто скрывает десятки незаметных функций. От стеклоподъёмников до багажника — что может удивить даже опытного шофёра.

Читать полностью » Андрей из Петербурга легализовал и восстановил Volkswagen Jetta из США за год за 400 тысяч рублей сегодня в 4:41

Взял Volkswagen Jetta в Белоруссии и поехал в Россию — дальше начался самый кошмар

История о том, как Volkswagen Jetta с американского аукциона прошла долгий путь через Белоруссию и ремонт в Петербурге, чтобы снова выйти на дорогу.

Читать полностью » Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке сегодня в 3:57

Машина едва съехала с завода — и уже на продаже: в чём подвох

Почему владельцы продают почти новые машины с минимальным пробегом? Разбираем причины: от ДТП и кредитов до таксопарков и автосалонов.

Читать полностью » МВД: число аварий с подростками на питбайках выросло на четверть в 2025 году сегодня в 3:26

В МВД не выдержали: после всплеска аварий с подростками готовят жёсткие меры

В России хотят ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на питбайках по дорогам. Почему подростки всё чаще выбирают этот транспорт и чем это грозит?

Читать полностью » В полиции рассказали, какие работы с автомобилем во дворе не приводят к наказанию сегодня в 2:56

Что можно чинить во дворе без страха штрафа — список разрешённых мелочей

Можно ли починить машину во дворе и не заплатить штраф? Полиция разъяснила, какие работы допустимы, а за что придётся выложить до 20 тысяч рублей.

Читать полностью » Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав сегодня в 2:11

Привычные витамины и БАДы обернулись угрозой за рулём — мало кто ожидал

Новый закон о «лекарственном опьянении» изменит правила для водителей: под запрет могут попасть даже привычные травы и безрецептурные БАДы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала о пользе упражнения "ласточка"
Наука и технологии

Инновационный анализ крови предсказывает риск лейкемии и темпы старения организма
Дом

На что обратить внимание при создании интерьера для ребёнка
Туризм

Роза Хутор в сентябре: горы и скидки вместо очередей
Красота и здоровье

Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей
Дом

Способы отстирать жёлтые пятна на белом постельном белье
Садоводство

Для зоны отдыха под деревьями в Новосибирской области используют щепу, гравий и настил на сваях
Красота и здоровье

В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru