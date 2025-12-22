457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В 2025 году на побережье Крыма и Севастополя было зарегистрировано 457 выбросов китообразных, что соответствует средним многолетним значениям, но значительно ниже показателя прошлого года — 501 случай. Однако специалисты центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" предупреждают, что эти цифры могут не отражать реальную картину из-за снижения эффективности мониторинга, пишет КИА.

Статистика выбросов и основные причины гибели

Согласно отчёту центра, из 457 зарегистрированных выбросов в 2025 году 316 составили азовки — морские свиньи, являющиеся самым уязвимым видом. Также были зафиксированы 38 случаев с афалинами, 54 — с белобочками и 49 случаев с китообразными, чьи виды не были точно установлены. Особое беспокойство вызывает тот факт, что около трети погибших азовок составили детёныши до одного года.

Что касается причин гибели, то среди них выделяются:

прилов в рыболовные орудия,

тяжёлые системные заболевания,

сиротство у детёнышей,

межвидовая агрессия.

Также стоит отметить, что только у трёх из всех найденных погибших животных были обнаружены внешние следы загрязнения мазутом. Однако среди живых особей, найденных в беспомощном состоянии (21 случай), такие загрязнения не зафиксированы.

Проблемы с мониторингом и "тёмные зоны" побережья

Экологи и специалисты центра выражают обеспокоенность тем, что значительная часть побережья, особенно Сакский район и западный Крым, осталась без наблюдателей из-за ограниченного доступа. Эти районы раньше часто становились центрами массовых выбросов, и отсутствие контроля в этих зонах может искажать общую картину.

"Фактические уровни смертности дельфинов могут превышать те, которые удаётся зафиксировать нам", — предупреждают в центре.

Это означает, что реальное число погибших морских млекопитающих может быть гораздо выше, чем зафиксировано в статистике.

Долгосрочные последствия разлива мазута

Также специалисты центра не исключают, что последствия разлива мазута, произошедшего в декабре 2024 года, могут отразиться на популяции морских млекопитающих в будущем. Хотя прямой связи между разливом мазута и текущими выбросами обнаружено не было, экологи напоминают о трагическом опыте последствий разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, когда высокие уровни смертности китообразных сохранялись в течение четырёх лет, особенно среди детёнышей.

"Вероятные последствия для здоровья морских млекопитающих могут проявиться позже", — отмечают специалисты, добавляя, что мониторинг продолжается.

Они призывают волонтёров и местных жителей сообщать о случаях обнаружения морских млекопитающих на берегу.