Синие киты резко замолчали — их главный секрет исчезновения песен раскрыт

Синие киты — самые крупные животные на Земле — заметно сократили свои песнопения. Учёные связывают это с резким уменьшением их пищи — криля. Звуки этих гигантов океана записывались на протяжении шести лет, и за это время их количество снизилось почти на 40%.

Таинственный "Клок" и аномальная жара в океане

Наблюдения начались как раз в период необычайно сильной морской волны тепла, получившей название "The Blob". Этот плотный тёплый участок воды распространился в Тихом океане, охватив территорию длиной около 2000 миль и глубиной в 300 футов. Температуры воды в отдельных местах превышали средние на 4,5 градуса по Фаренгейту.

Как жара уничтожила еду китов

Из-за повышения температуры начался массовый рост токсичных водорослей, которые уничтожили криля — крошечных ракообразных, являющихся основным источником пищи синих китов. Без этой пищи киты оказались на грани выживания.

"Если разобраться, то это похоже на попытки петь, когда ты голодаешь", — говорит Джон Райан из Института исследования залива Монтерей. "Они тратили всё время только на поиски еды".

Последствия для экосистемы и будущее китов

Климатические изменения, вызванные деятельностью человека, только усугубляют ситуацию. Мировые океаны поглощают более 90% избыточного тепла, что приводит к таким масштабным экологическим катастрофам.

"Когда начинаются морские волны тепла, меняется вся система", — добавляет Келли Бенуа-Бёрд, морской биолог из Монтерей. "Если криля нет, животные, зависящие от него, оказываются в большой беде".

Синие киты, обходящие западное побережье Северной Америки, сталкиваются с серьёзными трудностями — и это только начало глобальных изменений, угрожающих морским экосистемам.