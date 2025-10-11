Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:02

Экологи спасли океан, но убили прогресс: как Брюссель лишил свои корабли скорости и прибыли

Бюрократия ЕС задержала внедрение шведской краски, снижающей расход топлива судов на 40%

Европейские корабли могли бы стать быстрее, экономичнее и экологичнее, но бюрократические барьеры Евросоюза затормозили внедрение технологии, способной изменить морские перевозки. Речь идёт о революционной краске, созданной шведским стартапом I-Tech. Она не только защищает корпус судна от обрастания ракушками, но и снижает расход топлива почти наполовину.

Пока Европа годами проверяет документы и проводит испытания, азиатские страны уже активно используют это решение, получая конкурентное преимущество и сокращая издержки.

Инновация, которую не поняли в Европе

В основе разработки I-Tech лежит вещество медетомидин — соединение, которое вызывает у морских ракообразных повышенную активность, не давая им закрепляться на днище судна. Результат — гладкая поверхность, меньшее сопротивление воде и, как следствие, значительная экономия топлива.

По оценкам экспертов, если всего 10% корпуса покрыты ракушками, расход топлива при той же скорости возрастает примерно на 40%. А значит, потенциал новой технологии огромен — особенно в эпоху, когда судоходные компании стремятся снизить выбросы CO₂ и расходы на горючее.

Однако ещё в 2009 году компания подала заявку на сертификацию краски в Евросоюзе — и с тех пор проект застрял в бюрократическом лабиринте.

Азия ушла вперёд

Пока в Брюсселе рассматривали отчёты и ждали очередных заключений, в Азии технология не только получила признание, но и стала частью судостроительных стандартов. Китай, Южная Корея и Япония уже более 15 лет используют краску I-Tech на коммерческих и грузовых судах.

Это позволило азиатским компаниям сократить расход топлива, повысить скорость судов и уменьшить количество остановок для очистки корпуса. Европейские же судовладельцы вынуждены продолжать использовать старые составы, которые не соответствуют современным экологическим требованиям и уступают по эффективности.

Сравнение: Европа vs Азия

Показатель Европа Азия
Одобрение инновации Не получено с 2009 года Применяется с 2010-х
Средняя экономия топлива 0-10% 30-40%
Расход на очистку корпуса Высокий Минимальный
Экологический след Повышенный из-за перерасхода топлива Снижен
Время рассмотрения новых технологий До 15 лет 2-3 года

Как работает технология

Краска на основе медетомидина наносится на корпус судна как обычное антиобрастающее покрытие. Вещество не убивает микроорганизмы, а воздействует на их поведение — своеобразный "экологичный отпугиватель". Когда ракообразные касаются поверхности, вещество активирует их двигательные рецепторы, и они покидают корпус.

Такой подход позволяет избежать загрязнения воды токсичными веществами, что делает разработку экологичной альтернативой традиционным антифулингам, содержащим тяжелые металлы, например, медь.

Советы шаг за шагом: как компании внедряют инновации в судостроении

  1. Тестирование на опытных судах. Компании проводят испытания на грузовых и исследовательских кораблях, чтобы оценить поведение покрытия в реальных условиях.

  2. Оценка экономии топлива. После нескольких месяцев эксплуатации фиксируется снижение расхода на 25-40%.

  3. Сертификация и серийное применение. В странах Азии этот этап занимает около года, в ЕС — может растянуться на десятилетие.

  4. Расширение использования. После сертификации покрытие наносят на контейнеровозы, танкеры и паромы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бесконечные проверки и отсутствие гибких регламентов.

  • Последствие: потеря конкурентоспособности европейского флота.

  • Альтернатива: введение ускоренной процедуры рассмотрения экологичных технологий, как это сделано в Южной Корее и Японии.

А что если Европа изменит подход?

Если Евросоюз пересмотрит систему сертификации, эффект может быть значительным. Согласно оценкам Европейской морской организации, снижение обрастания на корпусах всех судов региона позволит экономить до 20 млрд евро в год и сократить выбросы CO₂ на 60 млн тонн.

Кроме того, появится шанс вернуть технологическое лидерство, утрачиваемое на фоне более гибких азиатских экономик.

Мифы и правда

  • Миф: краска вредна для морской флоры и фауны.
    Правда: в отличие от традиционных составов с медью, медетомидин безопасен для окружающей среды.

  • Миф: покрытие сложно наносить.
    Правда: оно наносится стандартным методом распыления или валиком.

  • Миф: технология нестабильна при длительных рейсах.
    Правда: испытания в азиатских портах показали сохранение эффективности после двух лет плавания.

FAQ

Сколько стоит такая краска?
Стоимость варьируется от 150 до 300 евро за литр, но за счёт экономии топлива инвестиции окупаются за 6-12 месяцев.

Можно ли использовать краску на старых судах?
Да, технология подходит и для модернизации, если корпус предварительно очищен и подготовлен к нанесению.

Когда разрешение появится в ЕС?
По данным FT, процесс одобрения может завершиться к 2026 году, если Европейская комиссия не затребует новых испытаний.

Интересные факты

• На некоторых японских суднах экономия топлива от применения краски достигала 1,5 млн евро в год.
• Медетомидин используется также в ветеринарии как мягкое седативное средство — в малых дозах он безопасен для живых организмов.
• Исследования показали, что гладкое дно судна снижает шум под водой, что положительно влияет на морских млекопитающих.

Исторический контекст

2009 год: I-Tech подаёт заявку на одобрение вещества в рамках регламента REACH.
2013 год: начаты продажи в Азии.
2019 год: первые отчёты Европейского агентства по химическим веществам (ECHA), требующие дополнительных проверок.
2025 год: краска остаётся недоступной на рынке ЕС, хотя аналогичные составы уже стандартизированы в Японии.

